福原愛過去婚姻吃盡苦頭 面對江宏傑、婆家：是我不成熟

新婚生活原則是好好溝通 老公暖舉支撐福原愛

日本前桌球名將福原愛本月證實再婚橫濱男子，目前懷孕中，她近日接受《女性SEVEN》訪問，首度回顧過去在台灣與江宏傑的婚姻生活，坦言那段日子吃了不少苦，不只與婆家之間的溝通出現障礙，連家人相處也留下遺憾，如今事過境遷，她冷靜反思當年的狀態，直言：「其實是我自己不夠成熟。」算是間接向前夫、前婆家釋出歉意。過去台灣的婚姻生活，福原愛直言充滿不少苦，其中之一就是沒辦法常常讓自己的媽媽見到孫子。當年也曾有報導指出，她與江家人不合是離婚原因之一，對此福原愛首度回應：認了跟前婆家初期溝通有障礙，但她選擇忍下去，最終也放棄說出自己的想法。福原愛說，剛跟江宏傑結婚的時候，真的很在意形象，總覺得一定要在對方家人面前表現得很好，拚命想要成為一個幸福的家庭，但彼此卻連可以好好商量的空間都沒有，夫妻關係幾乎是一結婚就破裂，「我常常是哭著去工作的，一邊對自己說『再努力一點吧』、『再撐一下吧』。可是心跟身體卻完全相反，朋友看到我越來越憔悴，甚至擔心對我說：『現在的愛醬，已經變成忍耐成癮了喔。』。」後來福原愛發現忍耐並不是解決一切的辦法，「那時候我應該更努力把自己的想法與真心，確實傳達給當時的丈夫與他的家人，說到底，是我的為人處世能力還不夠。等到真的撐到極限，媽媽來台灣支援我時，我才意識到自己早就不是正常狀態了，那時真的深刻感受到媽媽的存在有多重要」。再婚的福原愛，現在婚姻首要原則就是「真心溝通」，能夠坦白說出口、也能好好聽對方說話，若這種雙向的互動不存在，不管是婚姻還是任何事情，都不可能順利，「我和（再婚對象）先生在一起，我們可以彼此說出真心話，也能好好聽對方說。他在日常生活中像是說『冰淇淋出了新口味耶』，然後就順手從便利商店買冰淇淋回來，這些看似微不足道的溫柔，卻一直支撐著我」。福原愛的第一段婚姻，曾在日本與台灣分別舉辦婚宴，還收到價值3000萬日圓的鑽石婚戒，被外界形容為「超豪華婚禮」，但福原愛說：「現在想想，當時真的太愛做夢了……這一次沒有什麼所謂的結婚戒指，說起來連正式的求婚台詞都沒有。不過，我隨口說了句『還是想要一個紀念』，先生就拜託朋友，替我做了一枚鑲著我誕生石黃水晶的戒指，雖然不是什麼昂貴的東西，但對我來說，這樣就已經很足夠了。」福原在2016年與台灣前桌球選手江宏傑結婚，隔年生下長女，2019年再迎來兒子，最終在2020年下定決心離婚。為了帶著孩子回日本生活，她於2021年初暫時單獨返日，當時被拍到密會的橫濱男，因而爆出外遇傳言，她與江宏傑也在2021年7月離婚，而橫濱男正是她現在的再婚對象。