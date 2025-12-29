我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BMW M3 Touring標榜極速300公里，時速0到100約3.5秒。（圖／翻攝BMW網站）

▲張姓醫師主張，超速扣牌案發生後，他以簽約購買BMW iX1為條件，希望M3 Touring試駕車半年無法使用的營業損失賠償金額低於54萬元。（圖／翻攝BMW網頁）

▲醫師與BMW車商談不攏和解方案，向立委林俊憲陳情並整理出時間軸。（圖／翻攝立委林俊憲Threads）

北部一名醫師去年（2024年）9月前往汎德永業汽車的濱江展示中心賞車，雙方談不攏和解方案，今年8月由醫師的女性家屬出面，在民進黨立委林俊憲陪同下開記者會，控訴BMW業務設局，不過全案歷經台北地方法院審理，認定本案可以上訴。這件糾紛發生在2024年9月16日，張姓醫師試駕BMW M3 Touring前，先簽署同意書，後來因為他開國道三號，台北市交通事件裁決所在2024年11月18日處分吊扣牌照，從當天起算180天，一直到2025年5月17日。汎德永業汽車股份有限公司依據試駕試乘同意書，主張張姓醫師交通違規遭舉發，除了承擔交通罰鍰之外，試駕車因牌照吊扣無法使用，張姓醫師應賠償汎德永業公司相當於市場短租日租金行情的張姓，鼓吹他測試車輛性能，並主動操作排檔桿，讓車輛退檔以提升車速，最後導致超速、牌照吊扣。張醫師認為，就算要賠錢，業務員也有過失，應該降低賠償金額；，這代表試駕車扣牌的賠償案已經另行成立契約，汎德永業公司應該遵守這個約定。張醫師的委任律師指出，試駕同意書是車商片面恣意制定，沒有公平考量試駕人員（消費者）的權益，同意書中的高違約金可能引發不肖業務人員刻意促使消費者違反交通規則，再以請求違約金當手段，要求消費者購買車輛的「」，徒增消費糾紛，因此依《民法》第252條請求違約金酌減。法院認定，試駕車牌照吊扣180天，汎德永業公司無法用來提供客戶試駕、試乘，進而減少銷售同款車的機會，確實受有相當損害，可依據同意書請求賠償相當於每日租金的損失。關於每日租金如何計算，法官考量雖然汎德永業公司提出旗下小客車租賃公司的報價單，主張日租金1萬6800元，張姓醫師的賠償金以日租金1萬2000元計價即可，不過法官並未採信這份資料，而是至於張醫師提出「買新車、降賠款」的主張，法院看了龍姓業務員、醫師、醫師父親的三人群組對話，當時張爸說：「54萬往下降就對了」，龍姓業業員回答：「，我說我拿到現金給張醫師」、「，他的罰鍰我出一半，我也得賠錢。」，因此判定所謂，汎德永業並未與張醫師成立和解契約。張醫師認為龍姓業務員載試駕客戶到國道警察隊並表示可以「好好開」，對於超速吊扣也有責任，但他提出的，以「試駕仙人跳」來抗辯並無依據。