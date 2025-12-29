我是廣告 請繼續往下閱讀

即將迎接2026年， 「臺北最High新年城─2026跨年晚會」也將在31日晚間登場。由於1219隨機襲擊事件事發不久，台北市政府警察局及信義分局不敢大意，強化警力部署與各項安全整備措施，提高警察能見度與巡邏密度，針對活動場域實施安全檢查，並加強對可疑物品及危險物品之偵測與管控。活動期間嚴禁攜帶毒品、刀械、槍枝、爆裂物等違禁物品，以營造安全、安心的跨年環境。因應1219隨機襲擊事件，跨年晚會特別規劃於會場外圍部署大型警備車及巡邏車輛，以防範車輛衝撞等風險。同時將全面強化各項維安作為，加派警力進駐信義商圈、香堤大道、市府轉運站、捷運站、大巨蛋及松山文創園區等人潮聚集處所，執行守望與巡邏勤務，並整合防爆車輛、特勤中隊、無人機隊及新北市警察局支援之偵爆警犬，共同投入維安工作。本次勤務編組27組機動打擊小組，配備警用裝備，包括槍彈、電擊槍、臂盾、鋼叉等，以隨時因應突發狀況；另調派指揮車、照明車等專業車輛，強化現場指揮與夜間照明效能。針對活動區域、核心舞臺及鄰近大巨蛋、國父紀念館等周邊地區，警方將進行全面清查，強化對可疑人、事、物之安全查察。對於未經核准飛行之無人機，將採取干擾及迫降措施。此外，信義分局並於活動周邊設置5處機動派出所，提供協助尋人、失物招領及各項為民服務。針對主舞臺觀眾區、南北廣場、臺北大巨蛋廣場、象山步道及公園、捷運出入口等易聚集人潮區域，規劃「防踩踏小組」，即時防範推擠、攀爬及其他突發狀況。另於活動散場及緊急疏散期間，警方將配合現場工作人員，運用LED指示牌、擴音設備、照明器材等，引導民眾依動線有序疏散；如發現推擠或跌倒情形，將立即派員介入處置，必要時即時通報救護單位支援。倘發生重大緊急狀況，將由市府緊急應變中心統一指揮，並透過主舞臺廣播引導民眾冷靜配合疏散。相關道路管制措施亦將隨活動結束陸續解除，請用路人配合員警指揮疏導。此外，鑑於往年跨年結束後信義商圈人潮密集，信義分局將視現場狀況，彈性運用阻隔設施管制松壽路16巷、20巷夜店區，並加派警力執行巡邏與守望勤務，以防範人潮過度集中，確保公共安全。為全面提升跨年晚會維安效能，警察局及信義分局將動員1千餘名警力及協勤民力，全力守護市民安全。