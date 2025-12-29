我是廣告 請繼續往下閱讀

雖然在台生產的水泥與混凝土，主攻在地基礎建設而非出口導向，但台泥持續努力取得第三類環境產品聲明（EPD）。台泥今（29）日宣布，成為全台首家同時擁有水泥與混凝土兩項低碳建材「環境身分證」的企業，台泥和平廠與蘇澳廠生產的產品取得EPD，象徵我國建材業從單點碳排放觀測，演進至「全維度環境影響揭露」。台泥和平廠與蘇澳廠生產的「卜特蘭石灰石低碳水泥」，以及台泥台北廠生產的「卜特蘭石灰石水泥混凝土」取得EPD，為我國企業首例同時擁有水泥與混凝土兩項低碳建材「環境身分證」，自主性將台灣建材的數據水平拉升至國際標竿。台泥表示，產業界過去多聚焦於政府法規規範的ISO 14067碳足跡驗證，但隨著國際供應鏈對永續治理的要求日益嚴苛，單一的碳數據已不足以完整體現產品對生態的真實影響。EPD是依據ISO 14025標準進行的科學檢測，必須通過產品生命週期評估（LCA），除揭露甲烷等影響全球暖化的溫室氣體數據外，更涵蓋了水資源使用與廢棄物處理等多項指標。台泥此次取得的雙EPD認證，詳細揭露了多維度的環境指標，包括水足跡的利用效率，落實生產過程中的水資源循環，以及評估產品對土壤酸鹼值影響的酸化潛勢、對水源養分平衡的優養化潛勢，以及對大氣臭氧層的損耗影響。台泥繼旗下葡萄牙與土耳其水泥子公司取得 EPD 後，台灣也迅速完成認證，將歐洲領先的環境數據治理經驗在地化。台泥表示，此次認證代表台泥在台生產的石灰石低碳水泥與混凝土，具備與歐洲同等級的環境透明度，讓台灣的公共工程、高科技廠辦與綠建築客戶，不需面臨國際法規與數據斷層，直接享有最高規格的環境資訊支援。台泥表示，透過這些全方位數據的自主揭露，企業能以更具公信力的方式，向社會展示工業生產如何透過科學管控與技術升級，在支持在地建設的同時，最大程度地降低對台灣這片土地的整體負擔。