台北市醫師職業工會今（29）日召開記者會，指控雙和醫院針對院內性騷事件處置失當。勞動部下午說明，《性別平等工作法》明文規定，雇主接獲員工申訴而知悉性騷擾情形時，必須採取「立即有效之糾正及補救措施」，如醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處100萬元罰鍰；未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處30萬元。雙和醫院聲明，對於任何涉及性別平等及職場性騷擾申訴，均秉持零容忍原則，同時依相關法令與院內規範即時處理，絕無外界所稱消極作為、隱匿或包庇情事。勞動部表示，《性工法》規定，雇主接獲員工申訴而知悉性騷擾情形時，必須採取「立即有效之糾正及補救措施」，包括對性騷擾事件進行調查，調查決議應併附理由，以書面通知申訴人及被申訴人，並給予行為人適當懲戒或處理。另外，對於申訴人，應該採行避免其受性騷擾情形再度發生之措施，並提供轉介醫療、心理諮商或法律諮詢等必要之協助。本案陳情人遭受同職場主管性騷擾事件，醫院若未採取立即有效糾正及補救措施，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。受僱者如因遭受性騷擾或雇主違反《性工法》，欲向法院提出訴訟時，勞動部有補助地方政府提供法律扶助費用補助，可向地方政府申請。另外，勞動部已請新北市府查明，如醫院未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範，最高可處30萬元。而勞動部今日立即主動與新北市政府勞工局聯繫，了解多名當事人已主動向新北市政府申訴該醫院涉及性別歧視與未依法處理性騷擾，新北市政府已受理。