佐佐木舞香、日向亘爆戀愛 最常在家中約會

=LOVE佐佐木舞香介紹 團中的絕對C位

南韓一年一度的D社「元旦情侶」節將在1月1日開獎，但今（29）日日本圈內卻搶先爆出戀愛緋聞，根據《週刊文春》報導，日本女團=LOVE成員佐佐木舞香被直擊與新生代男星日向亘私下密會畫面，男方不僅頻繁進出她住處，甚至被拍到持有備用鑰匙。報導曝光後，「是否已同居」、「偶像能否戀愛」再成為討論，不過=LOVE製作人指原莉乃曾表示團體沒有禁愛令，而雙方的經紀公司皆表示：「私事由本人處理。」未否認戀情的態度，讓粉絲無法接受。12月7日下午，一名戴著棒球帽與口罩的男子被拍到現身東京某處公寓，他先將腳踏車停進住戶專用的停車區，隨後拿出備用鑰匙直接進入公寓。日媒追查後確認，該住處正是人氣偶像團體=LOVE成員佐佐木舞香的住所，男子則為新生代演員日向亘。熟識雙方的相關人透露，佐佐木舞香跟日向亘並未同居，但日向亘特地在女方住處附近租下一間房子，之後便以相當高的頻率前往佐佐木舞香家中私下見面，而他手上也確實握有女方住處的備用鑰匙。知情人士指出，佐佐木舞香與日向亘約在1年前透過朋友介紹認識，並於半年前開始低調交往，交往後，男方刻意減少與同齡演員外出喝酒的社交行程，轉而多半選擇在女方住處約會，行事相當謹慎。對於2人是否交往，雙方的經紀公司皆表示：「私事由本人處理。」沒承認也沒否認。=LOVE是由指原莉乃製作的女團，於2017年4月正式出道，今年迎來成團以來聲量最高的一年，她們在2月推出的歌曲《とくべチュ、して》意外掀起現象級熱潮，不只在TikTok上的總播放次數突破20億次，各大串流平台累積播放量也超過1億次，成為今年日本偶像圈討論度最高的熱門歌曲之一。在團體之中，站在「絕對C位」位置的正是佐佐木舞香，不只是掀起話題的《とくべチュ、して》，=LOVE近期連續發行的3首歌曲，她也全數擔任中心成員，存在感相當高。除了偶像活動之外，佐佐木舞香近年也積極拓展演員身分，今年春季播出的日劇《新聞主播》中，她飾演在新聞編輯部打工的學生戶山紗矢，表現自然穩定，演技實力也逐漸受到關注。