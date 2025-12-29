今年中小型建商頻傳倒閉潮，就連台北市精華地段「大安區」也有爛尾樓！「大安文樺」因建商資金鏈斷裂，成為爛尾樓進行法拍，24日進行一拍卻流標，台灣金服今（29）日公告，「大安文樺」將進行二拍，底價是一拍底價打8折，4億3980萬元，預計在2026年1月14日開標。
地點無敵！離捷運站僅600公尺 一拍卻慘流標
根據台灣金服官網指出，「大安文樺」位於台北市大安區蛋黃區域，距離捷運六張犁站僅約600公尺，附近住宅聚集，生活機能方便，目前該物件是3層樓未完工建築，為第三種住宅區，建蔽率45％、容積率225％，地下二樓有漏水情況，地下一樓則是有部分鋼筋外露、漏水，主因是連續壁施工不良；1樓到3樓有堆放建築材料、鷹架等，都未完工，拍定後將依現況點交。
根據內政部實價登錄資料，該案在2022年有2筆成交紀錄，單價高達108.91萬元到109.12萬元，但2023年因建商跳票停工，淪為爛尾樓，雖然當時建商喊話絕不會爛尾，依然無用，這兩戶買家可以說是最大苦主。「大安文樺」第一次拍賣已在12月24日因無人投標而流標，今（29）日公布二拍底價為4億3980萬元，是一拍底價5億4975萬元的8折，預計在明年1月14日開標。
重新建造成本高 售價有差距也無人要
富品集團（富品建設）董事長曾富瑋曾對一拍流標結果直言，「沒有拍不掉的房子，只有拍不掉的價格」 強調只要投報率具吸引力，市場自然會有人進場承接。曾富瑋也表示，專家評估認為每坪營造費用可能高達40萬元，接手成本驚人，現在建築成本高漲，若跟售價有差距，就算地段再好，也不太可能會成交。
今年台南慶群開發、高雄駿信建設、花蓮太極建設、嘉義鉅泓建設相繼退場，曾富瑋透露，真正衝擊建商的是「不動產貸款集中度」限制，近期倒閉潮從中南部蔓延到北部，主要原因就是融資管道收縮，導致中小型建商資金壓力龐大，預估未來建商將會大者恆大。
資料來源：台灣金服
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據台灣金服官網指出，「大安文樺」位於台北市大安區蛋黃區域，距離捷運六張犁站僅約600公尺，附近住宅聚集，生活機能方便，目前該物件是3層樓未完工建築，為第三種住宅區，建蔽率45％、容積率225％，地下二樓有漏水情況，地下一樓則是有部分鋼筋外露、漏水，主因是連續壁施工不良；1樓到3樓有堆放建築材料、鷹架等，都未完工，拍定後將依現況點交。
根據內政部實價登錄資料，該案在2022年有2筆成交紀錄，單價高達108.91萬元到109.12萬元，但2023年因建商跳票停工，淪為爛尾樓，雖然當時建商喊話絕不會爛尾，依然無用，這兩戶買家可以說是最大苦主。「大安文樺」第一次拍賣已在12月24日因無人投標而流標，今（29）日公布二拍底價為4億3980萬元，是一拍底價5億4975萬元的8折，預計在明年1月14日開標。
富品集團（富品建設）董事長曾富瑋曾對一拍流標結果直言，「沒有拍不掉的房子，只有拍不掉的價格」 強調只要投報率具吸引力，市場自然會有人進場承接。曾富瑋也表示，專家評估認為每坪營造費用可能高達40萬元，接手成本驚人，現在建築成本高漲，若跟售價有差距，就算地段再好，也不太可能會成交。
今年台南慶群開發、高雄駿信建設、花蓮太極建設、嘉義鉅泓建設相繼退場，曾富瑋透露，真正衝擊建商的是「不動產貸款集中度」限制，近期倒閉潮從中南部蔓延到北部，主要原因就是融資管道收縮，導致中小型建商資金壓力龐大，預估未來建商將會大者恆大。