公民監督國會聯盟今（29）日在立法院外召開記者會，痛批當前國會亂象頻仍，烏龍質詢一再上演，院長協商流於形式，由國民黨、民眾黨主導的立法院，更屢次踐踏程序正義，相關作為已遭憲法法庭判定「違憲」，而中國紅色勢力對台灣民主體制的滲透威脅也日益浮現，公督盟稍早也公布了年度代表字票選結果，由上百位公民選出的「毀」字，凸顯民主憲政正面臨重大危機。公督盟指出，近來國會惡意政治攻防不斷，延會次數頻繁卻議事效率低落，甚至連明年度總預算案至今仍未審查一毛。行政院面對僵局以「不副署」回應，在野黨則拋出「彈劾總統」的政治主張，導致朝野對立持續升高。所幸，停擺超過一年的憲法法庭於年底重新運作，並就相關法制宣告部分違憲，為混亂的憲政局勢帶來一絲轉圜。公督盟表示，在年度代表字票選中，「毀」字以51%的得票率高居第一，反映公民對立法院違法擴權、議事癱瘓的高度憂慮；排名第二的則是獲得43%支持的「滲」，象徵社會對紅色滲透與國安風險的警訊感受日益強烈，擔心民主體制與台灣主權正遭侵蝕。公督盟進一步批評，近年中國惡意滲透與共諜案頻傳，甚至連國會助理也不分黨派遭吸收滲透，立法院國安漏洞百出。然而，在野黨立委卻屢屢阻擋國安相關法案、刪減國防預算，甚至推動修法試圖讓民代貪污助理費除罪化，或修改國籍法，無形中為紅色勢力大開方便之門。此外，公督盟公布今年立法院十大新聞之首，為「114年初總預算審查之亂」，內容包括亂刪、亂凍預算，導致法定金額無法計算，行政院提出覆議補救卻遭國、眾兩黨聯手否決。該事件在上百則新聞中以76%的高得票率奪冠，成為公民對本屆立法院最深刻的負面印象。公督盟鄭重警告，人民沒有義務為立法院的怠惰與失職承擔代價，呼籲朝野政黨在民主制衡與監督原則下，以全民福祉為優先，盡速完成總預算審查。「全民共同訴求，就是立法院別再亂卡，別用惡意癱瘓政府運作，摧毀台灣的民主韌性！」公督盟也說明，自2008年起，每年年底皆舉辦「立法院年度代表字及十大新聞」票選活動，至今已邁入第16年。回顧2025年入選的十大新聞，內容正好呼應得票最高的三個代表字「毀」、「滲」、「卡」，充分反映當前國會運作失序的現況。最後，公督盟強調，本屆立法院不僅多次逾越憲法職權、違反程序正義，還創下史上最長延會紀錄，導致總預算、重大法案與人事案全面卡關。民主的自我修復仰賴公民持續監督，當國會無法進行理性辯證與討論，公民社會更應站出來，讓民主韌性真正發揮作用。