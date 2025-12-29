我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本東京都八王子市教育代表團訪問高雄市壽山國中，八王子師生們除了入班學習，也體驗少有的戶外高低空探索課程。（圖／高市府教育局提供）

日本東京都八王子市教育代表團今（29）日由八王子市教育委員會生涯學習運動部佐藤晴久部長率領16名學生訪問高雄市壽山國中，八王子師生們此次學習活動，結合國家自然公園管理處環境教育團隊、駁二藝術特區 Pinway 青創空間，實踐「以城市為教室」的學習理念。除了入班學習，也體驗少有的戶外高低空探索課程。開幕典禮特別邀請在臺生活20年的日本家長青山倫子女士，與女兒陳莉雅擔任雙語司儀，母女以中日文交錯主持。壽山國中學生康裴恩則以英文朗讀榮獲高雄市優等獎的首創山海教育繪本《我來自壽山》。此外，壽山國中美術班學生蔡孟璇發揮創作功力，將此次參與活動的所有學生頭像，以漫畫風格逐一畫在紀念提袋上，每一個孩子都有專屬的形象與表情，讓八王子學生驚喜不已。上午校內共學活動包括挑戰戶外高低空探索，學生們都說很酷，很有趣。另外科技雷射雕刻與紙漿藝術創作課程，讓八王子訪團師生實際參與臺灣校園特色課程；下午結合壽山淺山生態導覽，體驗壽山獨有的獼猴文化，也讓高雄美景盡收訪團師生眼底。高市府教育局專委許嘉晃表示，高雄市與八王子市的交流尤其密切，是高雄市重要的教育交流夥伴，雙方多年來透過校際互訪與學生交流，深化彼此理解與友好情誼，也期待未來雙方持續拓展姊妹校締結及線上實體交流互動，延續各項交流合作。壽山國中校長林宜家說，壽山國中位於壽山高雄重要地標，擁有珍貴的探洞資源與自然生態，長年吸引國際旅客前來朝聖，本次特別安排八王子學生走進南壽山步道，讓「獼猴成為最自然的迎賓大使」，展現高雄以城市作為學習場域的教育特色。高市府教育局表示，高雄市自2006年與日本東京都八王子市締結為友好城市，經過13年合作辦理「臺日友好城市兒童聯合畫展」，雙方自2021年起轉型為培養學生英語表達能力的交流活動，並於每年由八王子市定期率領教育代表團來訪高雄交流。2016年教育局也與日本東京都教育委員會簽署教育交流備忘錄，並於2024年續簽，另外教育局也在今（2025）年8月與東京都八王子市教育委員會正式簽署教育交流備忘錄，期盼深化雙方各項教育交流及合作。