我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文化部長李遠推薦學生支持台灣漫畫及國片。（圖／記者張乃文攝）

李遠喊話年輕人支持台灣文化 大推台漫、國片

文化部今（29）日正式宣布，明年起13至15歲正式納入常態化文化幣發放，換言之，全國13至22歲青年每人都可以領到1200點文化幣，於2026年元旦上午8點正式開放領用。行政院長卓榮泰今日出席文化幣記者會。他提到，今年發放給16至22歲青年每人1200點文化幣，同時試辦13至15歲每人600點文化幣，截至目前為止整體領用率超過80%。消費金額近15億元，其中13至15歲領取率近70%。卓榮泰正式宣布，明年從元旦起，上午8點正式開放，全國13至22歲青年每人都可以領到1200點文化幣。文化部長李遠表示，從13歲至22歲的世代，稱為「文化幣世代」。他認為，對年輕人而言，這是一種權力也是義務，因為可以尋找各種文化體驗，同時也把錢花在台灣的文化，鼓勵台灣電影、文學作品還有漫畫。不過，在記者會現場，李遠當場詢問在場參與的學生們是否看過台灣漫畫。他大力推薦，台灣的漫畫逐漸超越日韓內容，邀請學生們試試看台灣漫畫，留在台灣文化產業。李遠提到，為了鼓勵更多人使用文化幣，文化幣APP同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制，把文化幣變成遊戲，升級過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊。對於文化幣的領用，文化部說明，出生日期在93年1月1日至102年12月31日，具中華民國國籍或符合資格的外國人士皆可透過簡單3步驟，「手機下載文化幣APP完成註冊」、「點選領取文化禮金」、「輸入個人資料通過驗證」，立刻領取、使用專屬文化幣，使用期限至115年12月31日止。沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。文化部表示，文化幣可以用於看表演、看國片、買書、參觀博物館、逛市集/展會、藝文體驗、社區文化小旅行等。各項文化幣加碼優惠包括國片結伴加碼送百點、表演藝術青年席位優惠、獨立書店2點送1點、消費滿200點立即抽獎、邀請新朋友即贈點等。明年也將持續推動，並帶來如視覺藝術青春票、國片早安場等更多優惠。文化部同時呼籲，114年文化幣使用期間剩最後3天，還沒領用或用完的青年朋友盡快使用。