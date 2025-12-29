我是廣告 請繼續往下閱讀

財政部繼今年9月間訂定個人經常性透過網路平台提供線上直播勞務（即指網紅）課徵營業稅制度後，近日更進一步發布網紅課徵綜合所得稅規範，同樣將2026年6月30日以前訂為課稅輔導期。面對網紅所得稅新規上路，專家提醒，課稅認定有4大關鍵，也是從事相關業務的納稅人必須掌握及因應的重要課題。KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師陳志愷指出，此課稅規範適用於不是營業稅課稅對象的網紅個人，除明確了歸屬的所得類別、所得來源地認定、貢獻度區分及成本費用減除外，並賦予平台業者扣繳協力義務。其中對於境內網紅取得我國來源收入，包括平台或收看者位在境內的全部收入（即利潤貢獻度為100%），及平台及收看者皆在境外，而依利潤貢獻度（得依50%推計）區分的我國來源收入，應課徵綜合所得稅；取得前述依利潤貢獻度區分的非我國來源收入，應課徵所得基本稅額。境內網紅就以上收入在辦理所得稅結算申報時，得依執行業務者（表演人）費用標準（2025年度為45%）減除相關成本費用。對於境外網紅取得平台或收看者位在境內，而依利潤貢獻度（得依50%推計）區分的我國來源收入，應課徵綜合所得稅；取得前述依利潤貢獻度區分的非我國來源收入，及平台及收看者皆在境外的收入，非屬所得稅課稅範圍。至於境內平台及應辦理稅籍登記的境外平台，為所得法規定的扣繳義務人，故應就給付網紅報酬中，屬於我國來源收入部分，扣繳稅款。其中境外平台的扣繳義務履行，可以自行或委託辦理。陳志愷表示，此課稅規範適用於不是營業稅課稅對象的網紅個人，是因為若需要辦理稅籍登記課徵營業稅，已具有所得稅法「營利事業」身份，而應適用營利事業的規範來課徵所得稅。陳志愷提醒，面臨數位經濟時代，財貨或勞務的供需，已由生產與消費的線性關係，轉化為整合至電商平台技術與開發者創作的多維生態圈，使相關稅法規範在過去已建構境外電商課稅基礎之上，得以進一步延伸至其他創作參與者。此一課稅實務發展，也是從事相關業務的納稅人必須掌握及因應的重要課題。