▲李連杰（右）曾送長女134萬電動車當結婚禮物，小女兒（左）要他對4個女兒都公平，看來也想要收到自己的那部車。（圖／摘自微博）

▲李連杰遭質疑換心臟換血得以回春，特別關濾鏡露出真面目，表示看起來像是回春的方法，其實很容易，也駁斥外界的謠傳，稱自己什麼也沒移植。（圖／微博＠李連杰）

62歲的「功夫皇帝」李連杰，和前妻黃秋燕生下李思、李苔蜜這兩個女兒，之後他離婚另娶利智，也生了兩個女兒Jane及Jada。今年李連杰宣布大女兒結婚，特別送她一部約30萬人民幣（約合台幣134萬）的電動車作為禮物，近日他和小女兒Jada出席汽車品牌活動，笑道：「我小女兒說你要記住，你有4個女兒，一定要公平。」全場觀眾不禁莞爾。李連杰近年到各地出席活動，時不時會有女兒作陪，他與Jada一起亮相汽車品牌活動，提到大女兒結婚時，指定要中國國產品牌汽車，李連杰也大方送了一部電動給她當禮物，笑言：「我小女兒說，你要記住啊，你有4個女兒，一定要公平。」說罷引來全場大笑。李連杰繼續哭笑不得說道：「萬一又來4個女婿怎麼辦？」搞不好4個女兒，一人都可以得到一部車作為嫁妝。各方關心李連杰的健康狀況，他聽聞外界關於他「換心」、「全身換血回春」等等的流言，忍不住反駁：「我心臟又沒病，為什麼要換心臟？」外傳他是移植了車禍去世的「最帥武僧」秋風的心臟，他則回應道：「人家的父母、親友看到會怎麼想？這對逝者並不道義。」他提到與家人從不避諱生死話題，家人早就習慣相關的謠言，甚至曾在旅途中與女兒公開討論遺囑內容，認為這是對生命的尊重。他坦言自己也是普通人，年紀到了就要面對生老病死，這件事他很坦然。李連杰還記得那是4、5年前到尼泊爾，當時與小女兒坐在房間裡，她就突然拿出電腦，並對他說：「你再重講一遍，最新的。」他本來還不太懂女兒是什麼意思，後來才知道她要幫忙更新遺囑，他強調：「我們就這麼公開談的，在我們家裡都很正常」。不知道裡面有沒有提到4個女兒公平分配的方法？