中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習，而國民黨主席鄭麗文卻是抨擊總統賴清德與民進黨，「台灣有民進黨真的是倒了八輩子的霉！」對此綠委王定宇表示，中國也對日本、菲律賓、澳洲等國發動軍演，難道這些國家都是民進黨執政？直言鄭麗文這種主張加上國民黨在立院擋軍購，這是對國際發出非常危險的信號，讓人誤以為台灣沒有保衛自己的決心，另也給中國一個錯誤的訊息，認為若對台動武，「會有叛徒走狗呼應」。王定宇表示，中國宣布要對台實施軍演，沒想到國民黨主席鄭麗文第一時間跳出來，不是譴責侵略者、威脅者，而是譴責台灣民選政府跟民進黨，這種說法不僅是非黑白不分，更是極度的危險，就如同，社會上有色狼意圖對女性不軌，結果不去譴責色狼，反而去譴責女性穿著不對，或譴責竟然拿防狼噴霧想要保護自己，這種說法是會被社會吐口水。王定宇說，中國意圖用武力威脅台灣，在地緣政治上來看只有台灣嗎？中國不久前才因日本首相高市早苗的「台灣有事說」對日本發動軍演，更稍早在南海對菲律賓、澳洲、美國發動軍演，也曾在渤海灣、黃海對韓國發動軍演，所以如果按照鄭麗文的說法，說有了民進黨倒了八輩子霉，難道韓國、澳洲、日本、菲律賓都是民進黨執政？根本的原因就是中國的窮兵黷武才是威脅的人，而不是因為哪個國家、哪個政黨做了什麼主張或什麼事情，鄭麗文說法完全不符合事實，也沒有國際常識。王定宇說，以台灣的時間軸來看，從兩蔣時期，一直到前總統陳水扁、馬英九、蔡英文，到現在賴清德，試問中國的對台軍演有少過嗎？難道會因為誰執政、誰沒執政，中國窮兵黷武、對外擴張就會停下來嗎？所以從台灣過去的政治發展史來看，鄭麗文的說法也毫無常識，不是事實。王定宇說，再以中國主張來說，中國到現在還在講國共內戰，所以按照鄭麗文的邏輯，台灣人是不是要說我們倒了八輩子霉，國民黨打輸了跑路，跑到台灣來，牽連到台灣。難道可以這樣講嗎？當然沒有必要。所以鄭麗文這種說法傳遞了一個極度危險的訊號。也就是替中國的軍事威脅合理化。認為中國有權力來對台灣的某些主張、某些政黨用軍事威脅的方式來進行影響，等於是借共產黨的槍桿子在威脅台灣人民，拿著解放軍的槍，在威脅民主台灣的多元政治。不去譴責威脅者的獨裁中國，卻拼命地詆毀民主台灣的民選政府。王定宇表示，鄭麗文這種主張，如果再搭配上國民黨在立法院裡面阻擋國防安全預算，那就是一個非常危險的訊號，讓國際誤以為台灣沒有保護自己的決心，台灣有人甘於被中國武力威脅，自己都不在乎了，世界民主盟友為何那麼在乎台灣的安全？這是非常錯誤又危險的訊號。王定宇說，這另一面也傳遞給中國錯誤的信號，中國會認為當它動武，台灣會有內應，台灣會有叛徒走狗呼應，弱化台灣國防，也讓中國對台灣動手的動機更高，投資國防就是投資和平，阻礙國防反而容易引戰。王定宇說，鄭麗文這種不譴責侵略者卻譴責台灣的荒謬說法，從地緣政治來看不是事實；從台灣的歷史政權的更迭來看也不是事實；從社會最基本的道理來看，不譴責威脅的人卻譴責受害者更是荒謬。最後王定宇表示，鄭麗文的主張搭配她控制著台灣立法院，對台灣來講已經不僅是荒謬，而且是極度的危險，國民黨支持者可能要去思考，怎麼把真正的藍軍救回來，而台灣人民更要思考，國家是我們賴以維生的唯一的地方，面對這種外有威脅、內有內賊，那台灣人民應該用民主的力量來保護自己的國家，搶救自己跟孩子的未來。