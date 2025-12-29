男星炎亞綸自從公開出櫃後，對於感情話題幾乎來者不拒。近日在女星薔薔的Podcast節目《薔栗膠》上，他就談到自己的情史，被問到認真交往的對象有幾個時，薔薔猜測約略150個，炎亞綸笑回：「差不多」。他更直言自己一直以來桃花都蠻旺的，只有大學2年級時最長空窗過1年半時間；炎亞綸還坦言他可以同時曖昧很多對象，相關言論引起熱議。
炎亞綸自爆交往150人！最長空窗期只有1年半
炎亞綸與薔薔聊到感情話題，透露自己其實一直都不缺對象，只有大學2年級時，曾空窗過1年半時間，之後對象幾乎都是一個接著一個出現。薔薔也因此猜測他交往人數可能破千，炎亞綸笑說：「沒有隨便玩成這樣子」，於是薔薔再猜，可能在150人左右？炎亞綸這時才點頭鬆口：「差不多」。
炎亞綸有多會玩？坦言：可以跟蠻多人曖昧
薔薔也好奇問他，如果是所謂的「玩玩」，而非認真談感情的對象，「你的玩通常都是玩到怎麼樣？」炎亞綸這時也不害臊，直言：「就是可以跟蠻多人曖昧的」，更透露他也抓包過曖昧對象同時與別人聊天，「其實我的曖昧對象也在跟別人曖昧，是我後面才知道」。
炎亞綸感情觀遭嗆：根本是濫交
炎亞綸這段尺度大開的言論，讓不少粉絲都大讚他非常誠實、很做自己。不過也有網友反諷炎亞綸對感情不專一，中國微博上更有網友嗆他：「這叫桃花旺嗎？這叫濫交」、「所以基本上一個月一個？還不只吧？這叫談戀愛嗎，玩吧，他們的感情是真氾濫」、「渣男行為不以為恥，還反以為榮」。
炎亞綸分手阿本交新男友 穩定戀愛5、6年了
不過炎亞綸近年感情狀況穩定，與阿本的9年戀情結束後，他現在又有新的穩定交往對象，是公司的員工，大約在一起5、6年左右。炎亞綸表示目前除了現任男友，沒有其他曖昧對象了，至於對方的狀況他不清楚，因為他不會去偷看男友手機，自己同樣也不喜歡被窺探隱私，兩人交往都很信任彼此。
資料來源：薔栗膠YouTube
