我是廣告 請繼續往下閱讀

▲炎亞綸目前是晴空鳥娛樂、大浪娛樂、轉子資本、火火選物的老闆。（圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸是否能順利唱台南跨年，目前還是未知數。（圖／晴空鳥提供）

40歲男星炎亞綸（吳秉孺）今（26）日出席新專輯《Ikigai》宣傳記者會時大方放閃，首度鬆口證實已有一段穩定交往5、6年的感情。炎亞綸坦言，自己有想跟這任男友結婚的念頭，不料卻被另一半以「現在這樣就很好了」為由婉拒；但他對男友的寵愛不減，更曾豪砸8萬多元讓對方去做醫美，媽媽也知道兩人交往，感情生活相當甜蜜穩定。炎亞綸分享，自己與男友交往約6年，經歷過許多風雨，對方在他陷入低潮時始終不離不棄，讓他認定對方是能陪伴一生的對象。但男友目前對結婚仍有顧慮，認為維持現狀的相處模式最為舒適，炎亞綸也表示尊重。他更提到這段感情已獲得家長的認可，若未來有進一步的好消息，一定會告訴大家。另外，炎亞綸也透露，男友同時也是他公司的員工，目前擔任執行經紀，兩人私下也會出國遊玩；他還曾出資8萬元，讓男友去打電波醫美，看得出來炎亞綸寵男友不手軟。除了感情甜蜜，炎亞綸副業也越來越多，身為4家公司老闆的他，表示旗下員工大約40人左右，今年預計豪擲200萬元發放員工年終獎金，以此感謝團隊在過去一年的辛勞；換算下來，員工平均能領到5萬年終，算是不低。而在最新音樂作品《Ikigai》中，炎亞綸將過去的人生體悟與感情故事融入其中，甚至坦言部分作品確實是寫給前男友的。據悉，炎亞綸過去曾跟男星阿本交往9年，是他談過最久的戀愛，兩人至今仍是朋友關係，他笑說現任男友並不介意。至於原先預定要出席的台南跨年演唱會部分，炎亞綸疑似因負面爭議過多，遭踢出表演名單。台南市府日前回應《NOWNEWS今日新聞》，表示正確認卡司中。對於此事，炎亞綸說自己保持平常心看待，現階段的他會將重心放在創作與經營公司上。