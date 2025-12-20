男星炎亞綸過去和吳尊、辰亦儒、汪東城組成男團「飛輪海」，紅極一時，但炎亞綸近日在podcast受訪時坦言，自己當時其實與其他人處得並不好；因為性向問題，他私下聽到隊友們開一些臭直男對同性戀的玩笑，會讓他覺得非常不舒服，甚至痛苦到要靠喝酒才能支撐下去，直言：「我非常不開心」。
炎亞綸爆飛輪海猛料 私下愛開同性戀玩笑
炎亞綸17日在podcast頻道《激罵揪某聊》中，大談心事；他提到過去當飛輪海的時光，坦言有段時間非常痛苦，跟一群直男在一起，經常聽到他們開同性戀的玩笑，讓他覺得不舒服，但表面上又要跟大家維持和平、裝兄弟，他其實覺得很不自在，「我有一整年我是靠喝酒度日子的」。
炎亞綸認了「非常不開心」 和飛輪海有心結
主持人也反問他被開玩笑的當下，會不會直接嗆回去？炎亞綸回答：「我都是笑笑，但是我非常不開心」，可以看出他當時心中有多壓抑。這段訪談內容經過幾天時間發酵後，在中國微博上也掀起熱烈討論。
許多網友見狀紛紛留言，「以前飛輪海最喜歡他，後來飛輪海散了，他一直嘲諷隊友」、「他現在都放飛自我了」、「尊重別人取向不行嗎」、「因為他不是真直男，所以聽著彆扭」、「開這種歧視的玩笑真的很沒品」。有些人能理解炎亞綸的痛苦，但也有一部分人質疑他是故意炒作、消費前隊友。
炎亞綸被酸消費前隊友：走朱孝天路線
更有網友拿朱孝天來類比炎亞綸，認為他是團體中不合群的那一個，「他才是最離不開飛輪海的那個人吧」、「這是要走朱孝天路線嗎？」、「飛輪海有自己的朱孝天」、「他自己也很沒品吧？到底私底下別人怎麼說的，誰也不知道」、「炎亞綸可以和朱孝天坐一桌」、「飛輪海明年要是巡迴了，肯定也是3個人，可以找唐禹哲替補嗎？」
飛輪海靠《終極》系列爆紅 出道6年就散夥
回顧飛輪海成團經歷，他們在2005年出道，曾發行過4張專輯，並出演過多部電視劇，包括《終極一班》、《終極一家》等，在台灣擁有極高人氣。但2011年過後，4名成員就逐漸單飛，鮮少合體，團體也因此名存實亡，形同解散。
資料來源：podcast頻道《激罵揪某聊》
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
