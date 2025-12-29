我是廣告 請繼續往下閱讀

▲564旅CM-11戰車執勤途中引擎冒白煙，官兵立即依標準程序應處，並使用滅火器自行撲滅，未造成人員受傷。（圖／記者莊全成攝，2025.12.29）

▲國軍保修小組立即出動M88A1裝甲救濟車將戰車拖離，交通未受影響。（圖／記者莊全成攝，2025.12.29）

中國大陸解放軍東部戰區今（29）日上午於台灣周邊5處海、空域實施「正義使命-2025」聯合軍演並進行實彈射擊之際，高雄市湖內區同日上午發生國軍戰車行進途中冒出大量白煙事件，引發民眾關注。據了解，國軍一輛戰車上午行經湖內區中山路二段、湖內國中附近時，車體突然冒出大量白煙，疑似出現起火狀況，路過民眾紛紛側目。車內官兵立即依標準程序下車應處，並使用滅火器自行撲滅，現場未造成人員受傷，交通也未受影響。對此，陸軍第八軍團指揮部表示，所屬564旅一輛CM-11戰車，於上午執行任務期間行經該路段時，疑似因引擎故障產生白煙，經官兵即時處置後，已由保修小組到場檢測並完成狀況排除。第八軍團指出，國軍秉持務實態度執行實戰化訓練，訓練過程中所遭遇的各項突發狀況，皆視為訓練環節之一，有助於官兵累積應變經驗與提升整體戰力。針對車輛臨機性損壞情形，將持續要求各部隊加強裝備維護與保養，確保戰訓任務順遂，落實戰備本務。