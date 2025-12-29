我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市新店區昨（28日）下午發生一起糾紛事件，一對情侶檔當時正在搭乘公車，發現一旁41歲的劉姓女子不滿車上乘客太吵，出言喝止。情侶檔見狀後向其表示，若覺得太吵可以自己包車。劉女聽聞後氣炸，狠回嗆：「第一個殺了你。」雙方一路從車上吵到下車，而後於另一輛公車上再度發生爭吵，直到警方到場。據了解，這名41歲的劉姓女子當時搭乘公車，過程中不滿一旁乘客的交談聲太大，而49歲姚姓男子及女友謝姓女子見狀後，對劉女稱「覺得吵可以自己去包車」，雙方意外爆發口角衝突。更誇張的是，於爭執過程中劉女一度情緒失控怒嗆：「第一個殺了你。」等語，情侶檔聽聞後嚇壞報警。怎料，直到公車到站3人下車，劉女竟直接離開現場，一路往七張捷運站方向走。謝女尾隨劉女並跟著其上車，雙方再度爆發衝突，公車司機將車輛停在路邊，等待警方到場。警方獲報到場後，發現雙方已停止爭執，情緒明顯穩定許多。將姚男及謝女帶回派出所製作筆錄，另劉女不願意配合一同至派出所，後續將通知其到案說明，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。