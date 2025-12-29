我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府今（29）日召開記者會宣布馬年春聯「七喜春來」、賀年卡、紅包袋與福袋，其中「七」象徵是馬是十二生肖的第七順位，象徵平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂，春聯及紅包袋領取方式配合總統府開放參觀活動發送給參觀民眾，或是到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬服務中心洽取；福袋則是配合總統賴清德、副總統蕭美琴春節訪視行程中親自發送，走春行程將於總統府官網公布。總統府今日公布馬年春聯「七喜春來」，象徵「幸運好事，迎春順達，其中「七」象徵是馬是十二生肖的第七順位，象徵平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。此為在春聯與福袋上也特別放上台灣玉山視覺。至於民眾關心如何索取，總統府說明，春聯及紅包袋領取方式配合總統府開放參觀活動發送給參觀民眾，或是到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬服務中心洽取；福袋則是配合總統賴清德、副總統蕭美琴春節訪視行程中親自發送，走春行程將於總統府官網公布。