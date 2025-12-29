我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江啟臣今天上網路節目《中午來開匯》，主持人黃光芹秀出30年前當海龍蛙兵的照片。（圖／翻攝《中午來開匯》YT，2025.12.29）

立院副院長江啟臣曾是海龍蛙兵，如今提到有六塊肌的往事仍感驕傲。今天他接受專訪時透露，年輕時不算順遂，尤其「越害怕的事，老天越不會放過你」，他在台海戰備肅殺氛圍下被選中金馬獎，一年四季只兩件紅短褲，夜夜枕戈待旦，不會游泳卻天天被操，每天海上測驗跑步1萬公尺、長泳5千公尺，「號稱月入數10萬」。對於共軍明日展開圍台實彈射擊，他支持台灣持續提升國防實力，「無論如何要做最壞打算，也要建立和平的作為」。江啟臣今（29）日中午上網路節目《中午來開匯》接受主持人黃光芹專訪，黃光芹稱「有六塊肌的男人來了！」並秀出他當兵時照片。江啟臣笑稱「30年前當兵時，衣服就只有兩件紅短褲，替國家省了不少錢」。當年抽到「金馬獎」，江啟臣連稱幸運，「幸運到遇到1995、1996的台海危機，幸運到差點退不了伍」。當年解放軍開始試射導彈，軍方掌握情報指要拿下金門或馬祖，離島長期處於二級戰備，24小時備槍、全副武裝隨時待命，不管多冷都得半夜出海驅離中國漁船。江啟臣說，外界覺得他人生一帆風順，事實上「蠻特別的」，當年台中一中第一名畢業，原想台大國貿系十拿九穩，卻連台大的邊都沒沾上，進政大後轉到外交系，路反而越走越廣；大學畢業不僅沒考上預官，還抽到金馬獎！臨上船被告知要去「當水鬼」。江啟臣笑說，他當海龍蛙兵時，體悟到「越害怕的事，老天越不會放過你」。自己從小是田徑健將，卻非常怕水，原以為只需負責文書工作，輔導長卻說「能免費學游泳多好啊」！被直接拔階入列集訓隊，3個月的蛙訓什麼都要學會，每天海上測驗跑步1萬公尺、長泳5千公尺，「號稱月入數10萬」。他在前線海邊寫入學申請書、被美國研究所錄取，卻有整整8個月沒放過回台假，還被要求寫家書，以備不測，氛圍難以形容「不知這個兵能否當完」，台灣本島卻完全感受不到緊張氣氛，「這改變了我的人生觀，對從政也有很大的影響」。黃光芹問及共軍宣布「正義使命-2025」明天對台演習，他是否支持台灣提升國防實力？江啟臣強調和平沒有輸家、戰爭沒有贏家，他支持國防實力持續提升，不論當前兩岸氛圍如何，即便沒有兵兇戰危的情勢，維持一定程度的國防實力，是任何國家應具備的基本條件。他強調不樂見軍演及任何一方的挑釁行為，認為不利彼此對話與交流，但無論如何要做最壞打算，也要建立和平的作為。