▲針對中國軍演，鄭麗文反批賴清德，但部分中國民眾似乎不太領情。（圖／翻攝畫面）

中國解放軍東部戰區今（29）日突宣布針對台灣進行「正義使命-2025」圍台軍演，國民黨主席鄭麗文今早在廣播節目專訪時反批總統賴清德踩到對岸底線才連累台灣，引發討論。不過，儘管鄭麗文備受中國媒體吹捧，但部分中國民眾對國民黨的態度似乎不太領情，質疑又搞左右逢源。針對中國軍演，鄭麗文今早廣播節目《千秋萬事》專訪批評賴清德，「民進黨錯誤的兩岸政策，才是將台灣推向兵兇戰危、讓國際社會高度焦慮的原因。台灣有這種民進黨真的是倒了八輩子的霉」，毫無感受到賴清德有要緩和兩岸關係、遞出橄欖枝，因為感覺已經非常明顯了，兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴清德販賣他的「芒果乾」。鄭麗文下午透過新聞稿聲明表示，國民黨從來沒有天真幻想，在野黨出來呼籲之後，中國馬上會停止所有的軍事準備和行動，因為國民黨是在野黨，沒有執政權。但主事的賴總統、民進黨一天到晚都在挑釁、釋出對立、仇恨，還要在野黨想方設法的為和平開一扇窗。鄭麗文的言論隨即被轉發至中國各大社群平台，甚至登上微博和百度熱搜，有許多中國網友看完後吐槽，「她只是為了趁機攻擊民進黨而已，別把她想多好，這個時候還想著黨爭也是沒誰了」、「不統不獨的國民黨和台獨民進黨是一丘之貉，對國家統一大業危害更大」、「國民黨態度曖昧是造成當下複雜局面的主要禍源」。