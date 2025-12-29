我是廣告 請繼續往下閱讀

不輸九份、淡水！新竹北埔老街爆紅：遊客狂讚好逛、好買

心目中認為位於新竹縣的「北埔老街」最好逛又好玩

▲有民眾逛過眾多老街後，評價心中第一名是位於新竹縣的北埔老街。（圖／經濟部商業發展署serv.gcis.nat.gov.tw）

北埔老街狂吸79萬人！被封全台古蹟最多老街：美食水準超強

是全台古蹟密集度最高的老街，短短200公尺就聚集7座古蹟

街區還可以看見大量紅磚老屋與復古木窗，且幾乎沒有連鎖商店進駐

▲北埔老街是全台古蹟密集度最高的老街，短短200公尺就聚集7座古蹟，街區還可以看見大量紅磚老屋與復古木窗，且幾乎沒有連鎖商店進駐。（圖／參山國家風景區管理處trimt-nsa.gov.tw）

2025年1月至10月全台灣老街排名中，「北埔老街」奪得第12名，觀光人數高達79萬2037人，雖然與同樣位於新竹縣的內灣老街130萬6873人，還相差一大段距離，但在評價上卻遠勝於眾多聞名國際的知名老街。

▲北埔老街到處都能品嘗到客家美食，從手工粄條到客家菜皆有。（圖／參山國家風景區管理處trimt-nsa.gov.tw）

▲北埔老街在地販售的甜點眾多，包含傳統的草仔粿、豆花、杏仁茶皆有，還能買到柿餅、芋頭餅、蕃薯餅等當作伴手禮。（圖／參山國家風景區管理處trimt-nsa.gov.tw）

北埔老街好不好玩？觀光客真實評價曝光：唯二敗筆是它們

但不少人點評老街過短、交通不便等問題，若不開車前往，還得轉乘火車與客運較不便