台灣老街歷史文化悠久，各個商圈都有各自歷史文化與自然美景特色，但近年來「北埔老街」名聲逐漸響亮，憑藉在地多元客家美食與懷舊古蹟屢獲人心，根據交通部觀光署觀光統計資料庫表示，2025年1月至10月多達79萬人朝聖北埔老街，不少人稱讚當地逛起來舒適、不會人擠人難以行走，評價完全不輸淡水老街、九份老街等知名景點，被認證是不論平日、假日都可以散心的好地方。
不輸九份、淡水！新竹北埔老街爆紅：遊客狂讚好逛、好買
近日有網友在Threads發文，表示在逛過眾多台灣老街後，心目中認為位於新竹縣的「北埔老街」最好逛又好玩，加上在地特色美食多元，包括菜包、客家菜、擂茶冰淇淋、客家麻糬、杏仁茶等，每樣都能屢獲老饕們的心。
貼文曝光後，隨即引來不少台灣人認證留言，「今天才剛去！！完勝北部超多老街，美食幾乎不踩雷」、「目前最愛逛的老街，很好買」、「擂茶好喝！有時會為了買一杯擂茶跑去北埔老街」、「北埔老街好逛好買又好吃，完全去不膩」、「推北埔，真的有老街的味道」。
北埔老街狂吸79萬人！被封全台古蹟最多老街：美食水準超強
據了解，北埔老街位於新竹縣北埔鄉，是全台古蹟密集度最高的老街，短短200公尺就聚集7座古蹟，包括國定古蹟金廣福公館、天水堂，還有縣定古蹟慈天宮、姜阿新洋樓等，街道兩旁有著古色古香的老屋與特色小店，街區還可以看見大量紅磚老屋與復古木窗，且幾乎沒有連鎖商店進駐，觀光客在這能夠感受最純樸的懷舊氛圍。
除了景點豐富以外，在地美食小吃更是讓人驚艷，北埔老街到處都能品嘗到客家美食，從手工粄條到客家菜皆有，傳統的草仔粿、豆花、杏仁茶等也是老街亮點，伴手禮部分也與其他老街有所區別，柿餅、芋頭餅、蕃薯餅等獨特客家糕點都是熱門產品，民眾在北埔可以吃出在地最香的客家味。
根據觀光署「遊憩景點人數統計」資料統計，2025年1月至10月全台灣老街排名中，「北埔老街」奪得第12名，觀光人數高達79萬2037人，雖然與同樣位於新竹縣的內灣老街130萬6873人，還相差一大段距離，但在評價上卻遠勝於眾多聞名國際的知名老街。
北埔老街好不好玩？觀光客真實評價曝光：唯二敗筆是它們
北埔老街在Google評價上獲得4.1顆星高分，總計多達3萬4千多人評價，不少民眾皆讚賞「整體來說算是中等偏穩定的老街體驗。氣氛不會太吵、人潮也不像熱門景點那麼擁擠，走起來比較輕鬆」、「來北埔已經N遍，第一次一個人悠閑的閒逛，逛得不是美食街，而是老巷弄」，認為北埔雖然沒有淡水、九份老街來得多人潮，卻能逛得更舒適，不論平日假日都是逛街的好場所。
雖然北埔老街在景點與美食上幾乎拿滿分，但不少人點評老街過短、交通不便等問題，若不開車前往，還得轉乘火車與客運較不便。不過當地在行人規劃設計上出色，將人車分流，民眾不用害怕逛一逛被機車汽車干擾。倘若民眾2026元旦還沒有計畫，可以參考前往北埔老街體驗當地獨特客家風味。
資料來源：交通部觀光署觀光統計資料庫、交通部觀光署觀光資訊網、參山國家風景區管理處
