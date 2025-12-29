美國加州佛雷斯諾（Fresno）一隻名叫科爾多瓦（Cordova）的小貓，性格親人乖巧，卻因牙齒問題動手術後下排牙齒外凸，模樣像小小吸血鬼。牠曾與另一隻貓咪一同被遺棄，但同伴很快被收養，只有牠遲遲等不到家，在收容所中滯留超過700天。收容所日前分享牠的故事，貼文吸引超過150萬人關注，許多網友被牠獨特外表與呆萌模樣圈粉，紛紛留言希望牠能早日被領養，迎來真正的歸屬。
吸血鬼小貓咪找不到家！待收容所700天惹心疼
位於加州佛雷斯諾市的Valley Animal Center近期在社群網站介紹科爾多瓦的背景。收容所表示，科爾多瓦約在1歲時，與另一隻貓咪被關在籠子裡，直接被人遺棄在收容所外，工作人員發現後緊急將牠們帶入安置。
與牠一同被送來的貓咪，很快就順利被領養，但科爾多瓦因為有嚴重的牙齒問題，需要接受手術並拔除大部分牙齒，導致下排牙齒突出，看起來就像小吸血鬼，形成如今辨識度極高的外貌，也因此錯失多次被收養的機會。
吸血鬼小貓太呆萌！活潑親人等待溫暖家庭
所幸牙齒狀況並未影響科爾多瓦的進食與日常生活，牠依然活潑親人，還常常吐出舌頭，被大家形容「呆萌到不行」。只是看著牠在收容所一待就是700多天，仍讓工作人員感到心疼，希望能有願意給牠機會的家庭出現。
相關貼文曝光後迅速在網路上發酵，累積超過143萬次點閱，不少網友紛紛留言力挺，「吸血鬼小貓是什麼極品可愛東東」、「我好喜歡牠獨一無二的樣子」、「看起來像小吸血鬼一樣超萌」、「你們不要就讓我來」。收容所也期待，這波關注能為科爾多瓦帶來好消息，讓牠終於迎來屬於自己的家。
