台北市長蔣萬安昨（28）日一天來回上海，出席「雙城論壇」並發表演說；孰料，蔣萬安前腳剛走，中國解放軍東部戰區今（29）日就無預警宣布，即日起將在台灣周邊實施「正義使命－2025」軍事演習，引發外界熱議。對此，精神科醫師沈政男直言，蔣萬安促進兩岸溝通，綠營忙著抹紅與網路戒嚴。沈政男在臉書發文指出，蔣萬安此行往返上海，於雙城論壇中回顧兩岸關係史，引用中國作家金宇澄作品，也談到五四運動中的「德先生、賽先生」，內容精彩又得體；然而，今天綠營卻在那邊酸說，怎麼蔣萬安剛離開上海，對岸就在軍演，可見溝通交流沒有用！沈政男反問，這波大陸的軍演，是什麼時候規劃？是上個禮拜嗎？當然是準備了好久，而起因可能是民進黨政府附和美日說法，升高兩岸緊張關係，當然對岸不甘示弱，展現更多肌肉給外界看；尤其日本高市首相的「台灣有事構成日本緊急事態」一說，挑釁了中國，既然她說台灣被封鎖就會出兵，那就圍給她看，「你看高市本來要去參拜靖國神社，不就暫緩了？」除兩岸議題外，沈政男也將矛頭指向總統近期多次發言，他質疑，賴清德指稱憲法規定「總預算必須在年底前審完」，已非首次在客觀事實上出現錯誤；隨後又在電視專訪中脫口而出「藍白擁抱習近平」，沈政男強調，這完全是網路的抹紅用語，堂堂總統信口開河，指鹿為馬，相當不恰當。沈政男警告，更嚴重的是，民進黨政府近期擬修正《社會秩序維護法》，將所謂「仇恨言論」、「附和境外敵對勢力」、「消滅主權」等概念納入裁罰範圍，此舉遭質疑形同「網路戒嚴」。他也認為，這當然是網路戒嚴，有權力就會腐敗，這是鐵律，他更憂心過去曾高喊言論自由的人，如今還在胡亂支持這樣的政黨。最後，沈政男指出，從中配因言論被驅逐出境開始，政府已一步步限縮台灣社會對兩岸前途的討論空間；未來只要不符合綠營設定，就會先被抹紅，然後慢慢地，用公權力箝制相關言論。他表示，唯有溝通交流、集思廣益，台灣才能為兩岸關係找到最佳出路，「但綠營正在反其道而行」。