台灣產業對AI人才需求快速升溫。104人力銀行最新數據指出，AI相關工作機會不僅達到年增38%的驚人幅度，職務結構也從過去以技術為核心，擴展至例如業務銷售等具備AI素養與商務能力的跨域人才，面對企業搶才戰白熱化，求職者需要更完整的AI求職工具，快速統整市場資訊並升級多元技能，才能幫助自己把握浪潮脫穎而出。
104人力銀行表示，觀察AI相關工作的產業分布，近半數集中於電子資訊/軟體/半導體業，其次則為軟體及網路相關業、批發/零售/傳直銷業；職務類型以軟體/工程人員持續居首，工作機會共有近2萬個，顯示企業仍持續強化AI核心技術和系統建置實力，值得一提的是，業務銷售人員成為AI相關工作的第二大職類，工作機會近1萬個，與去年同期相較呈現76%的驚人成長，顯示台灣的AI發展已進入商業化擴張期，急需「懂產業、懂產品、懂客戶」的跨域人才，扮演連結技術與市場的關鍵角色。
為協助求職者補強AI實戰力，104人力銀行AI職涯平台整合「學習x測驗x證照」的一站式資源，提供清晰可循的技能成長路徑。課程涵蓋從入門到應用的主題，更可依照自身職務進行篩選，總計216堂AI主題相關線上課程、證照方面也統整65項重要AI認證。
王之璘提醒求職者，AI時代的職涯競爭力有三大必備方向，首先是至少精通1至2種AI生產力工具，幫助自己提升工作效能；其次是具備可跨職能使用的技能，例如數據分析、社群經營等幫助自己增加職涯彈性；以及強化資料分析運用與人際溝通協作的能力，確保自己成為能掌握AI、不被取代的關鍵人才。
- AI工作機會9.9萬個 跨域AI業務成新寵兒
- 整合AI熱門職缺與媒合工具 求職效率全面升級
- 統整216堂AI課程、65項證照 從入門到專業一站式學習
