▲林男慘被小客車甩飛在地，警方到場後供稱其遭到「追打」。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區昨（28日）發生一起行車糾紛案件，一名31歲的王姓男子當時載著有人行經三和路四段時，被突然違規穿越道路的路人嚇壞，便從車窗外對其怒罵，引發路人58歲林姓男子不滿，上前理論甚至拒絕王男離開現場，於大馬路上直接趴在王男小客車的引擎蓋上，畫面相當誇張。據了解，31歲的王姓男子當時駕駛小客車載25歲的王姓男子於三和路四段往蘆洲方向行駛，行經三和路四段396巷口前時，遭到違規穿越道路的58歲林姓男子及其友人嚇到，便從車窗怒斥兩人。怎料，王男此舉引發林男不滿，上前向王男理論並拉扯坐在副駕駛座的王男，雙方因而爆發衝突。王男見狀後欲離開現場，林男阻止直接趴在引擎蓋上，花費一陣子將其甩開並駕車至派出所報案。警方獲報到場後，發現現場僅剩下林男一人，林男供稱只有自己一個人，且有遭到王男兩人追打的情形，員警立即將其帶回派出所釐清案情。另林男友人身份目前尚待釐清，待個化身份後，通知其到案說明。儘管雙方互不提告，仍依《社會秩序維護法》移請裁罰，另林男及其友人違規穿越道路之行為，也將依《道路交通管理處罰條例》78條舉發，將處以新台幣500元罰鍰。