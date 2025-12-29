114學年度HBL高中籃球甲級聯賽複賽，今日（29日）於屏東縣立體育館畫下句點。在最殘酷的外卡末戰中，光復高中及東山高中雙雙挺過淘汰壓力，成功奪下進軍新北的最後兩張門票。至此，本屆聯賽男女組8強名單全數揭曉，除了傳統強權悉數歸位，男生組彰縣成功的首度晉級更成為今年最大的驚奇。
光復重拾火力 東山靠鐵血防守晉級
本季走得步履蹣跚的光復高中，今日面對三重商工靠著二年級核心何鉦凱狂飆21分、8助攻並帶有4抄截4阻攻的「全能數據」，率領全隊5人得分上雙，最終以86：68輕取對手。光復高中用行動證明，即便落入外卡，強權底蘊依舊不可輕忽。
另一張門票則由東山高中收下。東山在面對開南高中的關鍵戰中，祭出令人窒息的高壓防守，讓對手二、三兩節僅各拿7分，終場在黃紹恩23分10籃板的帶領下，以52：45險勝，如願搭上8強列車。
男子組有黑馬 女子組強權歸位
本屆男生組8強名單為：南湖高中、南山高中、松山高中、東泰高中、能仁家商、光復高中、東山高中，以及隊史首度闖入8強的彰縣成功高中。
女子組部分則維持高水準競爭，晉級名單包括：北一女中、南山高中、淡水商工、陽明高中、永仁高中、苗栗高商、永平高中、金甌女中。
2月5日決戰雙北 爭奪小巨蛋門票
隨著男女16強會師，最終階段的8強激鬥將於明年2月5日至12日，在新北市新莊體育館及板橋體育館同步開打。各隊將在8天內進行7場高強度對抗，爭取前進台北小巨蛋的最終4強席次。
🏀轉播連結
電視轉播：民視台灣台152頻道、中華電信MOD
線上轉播：Hami Video 免費轉播服務、HBL官網每一場比賽的也都有轉播
HBL高中籃球聯賽總決賽開打，這裡獻上Hami Video 直播觀看教學 Step.1 下載Hami Video Step.2 點擊運動館 Step.3 賽事專區👉HBLTV 這樣就可以看HBL直播。
完整賽程表👉 https://reurl.cc/rKRWvb HBL 官網👉 https://hbl.com.tw
