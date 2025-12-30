2026年台東跨年晚會「東！帶我走」將於明（31）日登場，夜間演出將於晚上18時在台東市國際地標開唱，今年表演卡司號稱全台最強，由天后張惠妹aMEI睽違五年壓軸回鄉表演，實力派歌手玖壹壹、李英宏、葛仲珊、持修接連登台獻唱，《NOWNEWS今日新聞》整理台東跨年演唱會直播連結、卡司出場順序、節目表、交通管制、臨時停車場等相關資訊，若不想出門人擠人的民眾，也可以透過直播線上看。
🟡2026台東跨年晚會時間、地點
◾活動名稱：「東！帶我走」2026台東跨年晚會
◾開始時間：
日間演出：12月31日（三）15:00至17:30
夜間演出：12月31日（三）18:00至2026年1月1日（四）01:00
◾活動地點：台東市國際地標（950臺東縣台東市大同路海濱公園）
◾官方網站點此
🟡台東跨年演唱會收看管道
◾免費線上直播
台東縣政府YouTube（15:00起開始）
饒慶鈴縣長臉書（15:00起開始）
LINE旅遊（18:00起開始）
◾電視轉播：尚未公布
🟡台東跨年演唱會卡司陣容、出場順序
主持人陣容：尚未公布
◾日間演出卡司陣容出場順序
15：00–16：30 DJ汝妮 Dungi Sapor
16：30–16：50 琟娜 VERNA
16：50–17：10 Urban Wild
17：10–17：30 BZARCO
◾夜間演出卡司陣容出場順序
18：00 玖壹壹
18：30 葛西瓦
19：00 李英宏 aka DJ Didilong
19：30 Miss Ko 葛仲珊
20：00 Saya張惠春
20：30 戴愛玲
21：00 桑布伊
21：30 持修
22：00 范曉萱&100%
23：00 A-Lin
00：00 跨年煙火秀
00：05 張惠妹aMEI
🟡台東跨年晚會天氣預報
台東縣台東市明（31）日晚間體感舒適，晚上6時至凌晨3時氣溫約是19度至22度，是晴時多雲的好天氣，接近凌晨時稍有寒意，降雨機率僅10%，建議民眾晚間出門還是帶件小外套，避免著涼。
🟡台東跨年晚會「交通管制」重點
◾園區管制時段
12月30日舞台搖滾區進行清場管制，禁止夜排站位；12月31日上午9時起台東市國際地標實施車輛清場，非工作車輛請配合工作人員指示離場。
◾周圍道路管制資訊
臨海路、四維路及馬亨亨大道將於12月30日0時至2026年1月1日元旦凌晨2時實施交通管制。
◾周圍停車場資訊
官方建議民眾步行前往會場，避免散場時受車流阻塞影響交通。官方停車場請配合工作人員指示停車，汽車及大客車也可至馬亨亨大道路邊停放。僅開放停車至活動結束，1月1日凌晨2時前需離場，為恢復市內交通，逾2時警察局會進行拖吊作業。
1、機車：四維路底（台東地標前）、自來水公司第十區管理處前空地臨時停車場，以及馬亨亨大道自行車道（臨海路至中山路）。
2、汽車：四維路段西向東車道（臨海路至中華路）、小白屋旁停車場，以及馬亨亨大道。
🟡台東跨年演唱會交通方式
◾步行前往：會場內為行人徒步區，禁止汽機車、滑板車進入。
◾大眾運輸：搭乘101公車至「海濱公園站」或搭乘計程車。
◾自行開車：若遇停車場客滿，請利用四維路、馬亨亨大道路邊停車。
資料來源：台東跨年晚會臉書、台東藝文平台、饒慶鈴臉書
