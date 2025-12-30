2026年宜蘭跨年晚會將分宜蘭、羅東兩場，其中宜蘭將施放5210發璀璨煙火，還邀請呂士軒、彭佳慧、徐懷鈺、陳芳語等實力派歌手獻唱；羅東部分將施放180秒絢麗煙火秀，壓軸演出邀請「搖滾女王」林曉培。《NOWNEWS今日新聞》整理宜蘭、羅東演唱會卡司、直播連結、交通接駁、交通管制、跨年天氣等資訊，一文帶領讀者快速了解。
📍2026宜蘭市跨年晚會時間、地點
◾活動名稱：「璀璨蘭城 幸福宜市」2026宜蘭跨年晚會
◾開始時間：12月31日（三）晚上19時起
◾活動地點：宜蘭運動公園（宜蘭縣宜蘭市中山路一段755號）
◾官方網站點此
◾活動亮點：施放5210發璀璨煙火，現場也將規劃限量「手指雷射燈」兌換活動，邀請民眾一起揮動點亮跨年夜晚。
📍宜蘭跨年演唱會收看管道
◾免費線上直播
宜蘭市公所臉書
宜蘭市公所YouTube頻道
◾電視轉播：聯合有線電視CH04
📍宜蘭跨年演唱會卡司陣容
◾主持人陣容：JR紀言愷、「阿喜」林育品
◾卡司陣容：呂士軒、彭佳慧、徐懷鈺、OSN 高爾宣、四分衛樂團、陳芳語、SOLOMOON 紫月光、陳華、晨悠 CHENYO、裴安 ANNBAE、LUVSSI、ZorN、IVAN & ANITA。（以上非演出順序）
📍宜蘭跨年晚會交通接駁
宜蘭市政府於12月31日晚間18時起至2026年1月1日凌晨1時加開「跨年免費接駁專車」，行駛路線為「宜蘭後火車站 ⇄ 宜蘭轉運站 ⇄ 宜蘭運動公園」。首班車由31日晚間18時從宜蘭後火車站出發，末班車由1月1日凌晨1時從宜蘭運動公園出發，每班間隔30分鐘。
📍宜蘭跨年晚會天氣預報
宜蘭縣宜蘭市明（31）日晚間體感稍有寒意，晚上6時至凌晨3時氣溫約是17度至18度，建議民眾穿著仍以長袖、長褲為主，避免夜間降溫著涼。明日宜蘭市降雨機率高達90%，晚間預計將有陣雨，提醒民眾晚間出門備妥雨具。
🟡2026羅東跨年晚會時間、地點
◾活動名稱：「星聚羅東 Here We Go!」2026羅東跨年晚會
◾開始時間：12月31日（三）晚上21時起
◾活動地點：羅東中山公園廣場（宜蘭縣羅東鎮民生路58-60號）
◾官方網站點此
◾活動亮點：施放180秒絢麗煙火秀，壓軸演出邀請「搖滾女王」林曉培，以及多達9組歌手與樂團，打卡送LED閃光棒，還有身分證字號尾數抽獎，獎項包括iPhone 17（256GB）1台、iPad（128GB）2台等好禮。
🟡羅東跨年演唱會收看管道
◾免費線上直播
羅東鎮觀光發展所臉書直播
🟡羅東跨年演唱會卡司陣容
◾主持人陣容：林煒國、劉于慈
◾卡司陣容：林曉培、李芷婷、呂植宇、郭家瑋、許凱皓、金琳、林炫佑、B CRUSH、歐比王×神棍樂團。（以上非演出順序）
今年壓軸邀請睽違舞台已久的搖滾女王林曉培，來自南韓OUBA MUSIC 的兩位人氣藝人金琳、拿巴（林炫佑）也將首次登上羅東跨年舞台。
🟡羅東跨年晚會「交通管制」重點
12月31日晚間8時30分至115年1月1日凌晨2時止將全面進行封路管制，而羅東鎮立體停車場及公所前停車場自114年12月31日18時起至115年1月1日2時止車輛將只出不進，廣庭停車場將配合活動使用，活動當日不開放停車。以下為管制路段：
◾興東路段－公正路口至中山路口
◾民權路段－興東路口至中華路口
◾民生路段－興東路口至忠華路口
◾中華路段－公正路口至中山路口
🟡羅東跨年晚會天氣預報
宜蘭縣羅東鎮明（31）日晚上6時至凌晨3時體感稍有寒意，氣溫約從17度至18度，建議民眾穿著仍以長袖、長褲或搭配外套為主。明日羅東鎮降雨機率高達90%，晚間預計將有陣雨，提醒民眾晚間出門備妥雨具。
資料來源：宜蘭市公所、宜蘭羅東鎮公所
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾活動名稱：「璀璨蘭城 幸福宜市」2026宜蘭跨年晚會
◾開始時間：12月31日（三）晚上19時起
◾活動地點：宜蘭運動公園（宜蘭縣宜蘭市中山路一段755號）
◾官方網站點此
◾活動亮點：施放5210發璀璨煙火，現場也將規劃限量「手指雷射燈」兌換活動，邀請民眾一起揮動點亮跨年夜晚。
◾免費線上直播
宜蘭市公所臉書
宜蘭市公所YouTube頻道
◾電視轉播：聯合有線電視CH04
◾主持人陣容：JR紀言愷、「阿喜」林育品
◾卡司陣容：呂士軒、彭佳慧、徐懷鈺、OSN 高爾宣、四分衛樂團、陳芳語、SOLOMOON 紫月光、陳華、晨悠 CHENYO、裴安 ANNBAE、LUVSSI、ZorN、IVAN & ANITA。（以上非演出順序）
宜蘭市政府於12月31日晚間18時起至2026年1月1日凌晨1時加開「跨年免費接駁專車」，行駛路線為「宜蘭後火車站 ⇄ 宜蘭轉運站 ⇄ 宜蘭運動公園」。首班車由31日晚間18時從宜蘭後火車站出發，末班車由1月1日凌晨1時從宜蘭運動公園出發，每班間隔30分鐘。
宜蘭縣宜蘭市明（31）日晚間體感稍有寒意，晚上6時至凌晨3時氣溫約是17度至18度，建議民眾穿著仍以長袖、長褲為主，避免夜間降溫著涼。明日宜蘭市降雨機率高達90%，晚間預計將有陣雨，提醒民眾晚間出門備妥雨具。
◾活動名稱：「星聚羅東 Here We Go!」2026羅東跨年晚會
◾開始時間：12月31日（三）晚上21時起
◾活動地點：羅東中山公園廣場（宜蘭縣羅東鎮民生路58-60號）
◾官方網站點此
◾活動亮點：施放180秒絢麗煙火秀，壓軸演出邀請「搖滾女王」林曉培，以及多達9組歌手與樂團，打卡送LED閃光棒，還有身分證字號尾數抽獎，獎項包括iPhone 17（256GB）1台、iPad（128GB）2台等好禮。
◾免費線上直播
羅東鎮觀光發展所臉書直播
🟡羅東跨年演唱會卡司陣容
◾主持人陣容：林煒國、劉于慈
◾卡司陣容：林曉培、李芷婷、呂植宇、郭家瑋、許凱皓、金琳、林炫佑、B CRUSH、歐比王×神棍樂團。（以上非演出順序）
今年壓軸邀請睽違舞台已久的搖滾女王林曉培，來自南韓OUBA MUSIC 的兩位人氣藝人金琳、拿巴（林炫佑）也將首次登上羅東跨年舞台。
12月31日晚間8時30分至115年1月1日凌晨2時止將全面進行封路管制，而羅東鎮立體停車場及公所前停車場自114年12月31日18時起至115年1月1日2時止車輛將只出不進，廣庭停車場將配合活動使用，活動當日不開放停車。以下為管制路段：
◾興東路段－公正路口至中山路口
◾民權路段－興東路口至中華路口
◾民生路段－興東路口至忠華路口
◾中華路段－公正路口至中山路口
宜蘭縣羅東鎮明（31）日晚上6時至凌晨3時體感稍有寒意，氣溫約從17度至18度，建議民眾穿著仍以長袖、長褲或搭配外套為主。明日羅東鎮降雨機率高達90%，晚間預計將有陣雨，提醒民眾晚間出門備妥雨具。
更多「2026跨年」相關新聞。