我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安昨（28）日前往上海出席「雙城論壇」，在談及兩岸關係時，當面向上海市長龔正表達，期盼未來提到台灣海峽時，是走向「和平與繁榮」；然而，解放軍今（29）日一早卻無預警宣布啟動「正義使命－2025」環台軍事演習，時間點高度敏感，引發外界關注。對此，國際情勢專家張國城分析，中國已經不再在乎台灣內部的溫和派或交流派立場。張國城29日於政論節目《頭家來開講》中表示，蔣萬安前腳剛離開上海，中國後腳便立刻對外宣布軍演，而且刻意選在2025年接近尾聲的時間點，釋放的政治訊號相當清楚，就是要告訴台灣社會，北京對台灣內部主張交流、溫和路線的人，甚至被視為「代言人」或「合作者」的政治人物，已經完全不放在眼裡。張國城談及，過去中共或許仍認為台灣內部民意存在分歧，因此對於部分態度相對溫和、主張與中國交流的政治人物，還會刻意保留空間、給予一定面子；但從這次軍演的安排來看，中方顯然已經改變策略，不再區分台灣內部立場，而是全面對台施壓。張國城進一步指出，軍演的時程完全掌握在中共手中，卻刻意選在雙城論壇剛結束之際對台動作，等同以實際行動打臉台灣內部長期以來「只要對中國釋出善意、強調交流，就能降低緊張」的說法。對北京而言，這類論述已無法影響解放軍對台的整體部署與行動節奏。