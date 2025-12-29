我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《阿凡達》男主角山姆沃辛頓雖然在影壇並非Ａ級天王，片酬收入卻超過許多Ａ級巨星。（圖／美聯社／達志影像）

▲《阿凡達：火與燼》女主角柔伊莎達娜演出本集的片酬約為千萬美元（圖／摘自 IG@20thcenturystudios）

▲資深科幻女王雪歌妮薇佛演《阿凡達：火與燼》片酬約為500萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

超級巨片《阿凡達：火與燼》上映不滿兩週，全球總票房已經累積到7億6000萬美元（約合台幣238.5億），表現相當威猛。各方好奇眾家要角誰能賺到最豐厚的收益？根據歐美報導，男主角山姆沃辛頓光是上一集《阿凡達：水之道》的片酬加分紅，就收入超過1億美元，這一集片酬也維持美金8位數。上一集才加入的凱特溫絲蕾，本集片酬約800萬美元，只能排第3。好萊塢業界的不成文規定是，每拍一部續集就會多一些漲價的空間，除了片酬數字提升外，還會有分紅的可能，往後集數比例會逐漸調高。山姆沃辛頓演出《阿凡達》首集時尚無太大知名度，談不到特別高的酬勞，然而首集在全球各地賣破票房紀錄，續集片酬立刻飛漲，達到千萬美元甚至還有5%的分紅。凱特溫絲蕾則是續集重金力邀的大卡司，一集片酬好幾百萬美元，成長的空間卻不及主角們。根據《阿凡達：水之道》全球賣破23億美元，5%也達1.15億美元，山姆沃辛頓的收入自然非常讓人眼紅。他演出第3集《阿凡達：火與燼》的片酬比上一集再成長、達1500萬美元，能有多少分紅則視最終全球票房決定。和他一起主演這系列的柔伊莎達娜，擔任女主角的表現很突出，可是戲分沒有比較重，男女星的片酬也大都有一段差距，因此演出第3集的酬勞為1000萬美元，她今年因《璀璨女人夢》成為奧斯卡最佳女配角，有機會靠此榮銜在往後談片酬爭取到更高的價碼，目前是《阿凡達》眾星中的亞軍。凱特溫斯蕾上一集才加入，演出兩集的片酬約是600萬與800萬美元，算是符合她的奧斯卡影后地位。在她之後則是兩位重量級資深影星：分飾博士與博士女兒的雪歌妮薇佛，拿到500萬美元，還有飾演反派上校的史蒂芬藍，也是500萬美元，兩人因為都從首集演到第3集，片酬總數也是筆不小的收入，同樣很值得旁人羨慕。至於本集中的大反派：灰燼族惡女瓦蘭，飾演這角色的奧娜卓别林，片酬是200萬美元。而扮演男女主角小孩的一群年輕演員，拿到50萬美元的片酬，和爸媽有一段落差，畢竟他們還算新秀，暫時還沒有多大的談判空間。這個身價排行榜，最讓人驚嘆的還是山姆沃辛頓，儘管在好萊塢真的不算超頂級的大牌，由於《阿凡達》系列的狂賣，賺進連超級大牌也自嘆弗如的龐大財富。