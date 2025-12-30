歡送2025、迎接2026年，全台都有舉辦跨年晚會，《NOWNEWS》特別在本文整理花蓮縣跨年演唱會「花蓮太平洋觀光節－2026花蓮跨年演唱會」卡司、天氣、交通管制、停車資訊，如果不想到花蓮東大門廣場人擠人，也能透過線上直播參與！
2026花蓮跨年晚會時間、地點
◾活動名稱：「花蓮太平洋觀光節－2026花蓮跨年演唱會」
◾開始時間：12月31日20：00至1月1日00：30
◾地點：花蓮東大門廣場 (花蓮縣中山路50號)
◾導航：970花蓮縣花蓮市中山路50號
◾官方網站：花蓮觀光資訊網
◾活動特色：全台最大16吋高空煙火。
花蓮跨年演唱會收看管道
◾免費線上直播
Facebook臉書：花蓮縣長徐榛蔚
YouTube：三立新聞網、Vidol TV
◾電視轉播
未公布
花蓮跨年演唱會卡司
◾主持人陣容：未公布
◾歌手卡司陣容出場順序
Haiz海子樂團（原AKua*SKD）
柏霖PoLin
偏執狂樂團
阿布絲
Czecho No Republic
魏如昀
張語噥
VERA
李聖傑
300秒璀璨煙火秀（00：00到00：05間）
Ozone
來自日本的搖滾樂團Czecho No Republic，以演唱動畫《七龍珠改》、《七龍珠超》的片尾曲聞名，這也是Czecho No Republic首次站上台灣跨年舞台。
花蓮跨年晚會天氣預報
根據中央氣象署資料指出，明（31）日晚間花蓮縣花蓮市晚間天氣約20度到21度，體感溫度19度到21度，感受舒適到稍有寒意，降雨機率為20％，可攜帶雨具備用。
花蓮跨年晚會「交通管制」重點
◾停車管制：2025年12月31日下午19：00至2026年1月1日凌晨1點，花蓮市中山路、重慶路、軒轅路、福町路、花崗街、博愛街、光復街（廣東街至重慶路）將進行交通管制，車輛禁止通行。
◾客運：從花蓮火車站前站出來後，可以在左前方「花蓮轉運站」搭乘客運 1121、1122、1128、1129、1132、1133、1145、1136、1139、1140、301、市民小巴7號線到「中華路」下車，就能步行到活動會場。
◾公車：2025年12月31日19：00開始到2026年1月1日01：00，花蓮市中山路、重慶路、軒轅路、福町路、花崗街、博愛街、光復街（廣東街至重慶路）將進行交通管制，車輛禁止通行，周邊公車站也取消停靠。
◾開車：自行開車前往的民眾，車輛可停到重慶路東大門停車場、五權街停車場、三民街停車場、福町路與福建街交叉口停車場、明禮路停車場、自由街停車格、太平洋公園停車場、花崗山停車場、北濱街路旁，再步行到會場欣賞跨年表演。
資料來源：花蓮觀光資訊網、花蓮縣長徐榛蔚、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾活動名稱：「花蓮太平洋觀光節－2026花蓮跨年演唱會」
◾開始時間：12月31日20：00至1月1日00：30
◾地點：花蓮東大門廣場 (花蓮縣中山路50號)
◾導航：970花蓮縣花蓮市中山路50號
◾官方網站：花蓮觀光資訊網
◾活動特色：全台最大16吋高空煙火。
◾免費線上直播
Facebook臉書：花蓮縣長徐榛蔚
YouTube：三立新聞網、Vidol TV
◾電視轉播
未公布
花蓮跨年演唱會卡司
◾主持人陣容：未公布
◾歌手卡司陣容出場順序
Haiz海子樂團（原AKua*SKD）
柏霖PoLin
偏執狂樂團
阿布絲
Czecho No Republic
魏如昀
張語噥
VERA
李聖傑
300秒璀璨煙火秀（00：00到00：05間）
Ozone
來自日本的搖滾樂團Czecho No Republic，以演唱動畫《七龍珠改》、《七龍珠超》的片尾曲聞名，這也是Czecho No Republic首次站上台灣跨年舞台。
根據中央氣象署資料指出，明（31）日晚間花蓮縣花蓮市晚間天氣約20度到21度，體感溫度19度到21度，感受舒適到稍有寒意，降雨機率為20％，可攜帶雨具備用。
◾停車管制：2025年12月31日下午19：00至2026年1月1日凌晨1點，花蓮市中山路、重慶路、軒轅路、福町路、花崗街、博愛街、光復街（廣東街至重慶路）將進行交通管制，車輛禁止通行。
◾客運：從花蓮火車站前站出來後，可以在左前方「花蓮轉運站」搭乘客運 1121、1122、1128、1129、1132、1133、1145、1136、1139、1140、301、市民小巴7號線到「中華路」下車，就能步行到活動會場。
◾公車：2025年12月31日19：00開始到2026年1月1日01：00，花蓮市中山路、重慶路、軒轅路、福町路、花崗街、博愛街、光復街（廣東街至重慶路）將進行交通管制，車輛禁止通行，周邊公車站也取消停靠。
◾開車：自行開車前往的民眾，車輛可停到重慶路東大門停車場、五權街停車場、三民街停車場、福町路與福建街交叉口停車場、明禮路停車場、自由街停車格、太平洋公園停車場、花崗山停車場、北濱街路旁，再步行到會場欣賞跨年表演。
更多「2026跨年」相關新聞。