今天中午國道3號彰化和美路段發生死亡車禍！一名隸屬於海巡署空勤隊的40歲邱姓上士，在休假期間行經192.5公里處時，疑似因未注意前方路況，先追撞行駛在內側車道的拖吊車，接著整輛車瞬間失控橫停於中線車道，怎料又遭後方一輛聯結車直接撞上，導致邱男駕駛的轎車變形、人也受困車內，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。事發在今天中午12點多，40歲邱姓男子行經國道3號南下和美路段時，疑似因未注意前方路況，先不慎追撞內側車道的拖吊車，劇烈的撞擊導致車輛失控，橫停於中線車道。隨後，後方的一輛聯結車因煞車不及再度撞上邱男的車輛，強大的擠壓力道使得轎車引擎蓋嚴重凹陷擠扁，整輛車幾乎全毀變形。警消獲報後趕抵現場，發現邱男受困車內且傷勢嚴重，受有左下頷穿刺傷、右側頭顱破裂，且四肢與全身皆有大面積的挫傷與骨折等，失去生命跡象。儘管消防隊員緊急動用破壞器材，好不容易才將邱男從殘骸中救出並送醫急救，但最終仍因傷勢過重宣告不治。據了解，死者邱男為海巡署空勤隊上士，今日正逢邱男的休假期間，原應是放鬆休息的日子，沒想到卻在開車途中遭遇死劫。家屬接獲噩耗後隨即趕往醫院，在認屍過程中失聲痛哭，場面十分哀戚。目前國道警方已針對事故現場進行採證，詳細的肇事責任與發生原因仍有待進一步調查釐清，全案也將報請檢察官進行相驗以確認死因。