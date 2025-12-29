我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍東部戰區29日突然宣布針對台灣周遭五處海空域實施「正義使命-2025」演習。中國國台辦表示，批評賴清德當局在邪路上狂奔，指解放軍軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，絕非針對廣大台灣同胞。中國解放軍東部戰區29日宣布，從今天開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。中國官媒新華社報導指出，此次圍台演習將於今、明兩天（29、30日）進行。中國國台辦今（29日）舉行例行記者會，針對共軍「正義使命-2025」演習，國台辦發言人陳斌華表示，「解放軍有關軍事行動是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要、正義之舉。賴清德當局搞台獨分裂活動，無原則媚外、無底線賣台，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀「獨」挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和臺灣同胞切身利益。對於任何台獨分裂行徑，我們決不容忍、決不姑息，必將痛擊。」陳斌華指出，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台灣問題、干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。陳斌華表示，「兩岸同胞是一家人。有關軍事行動針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制台獨勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整，維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。」陳斌華也說，「希望廣大台灣同胞認清賴清德當局台獨分裂路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。」