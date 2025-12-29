我是廣告 請繼續往下閱讀

中國宣布對台軍演，兩岸局勢持續緊繃，媒體人黃暐瀚指出，大部分台灣人雖已習慣對岸「喊打喊殺」的套路，但這並非習慣被威脅，而是看清了兩岸的核心分歧。他直言兩岸問題說穿了並非理念之爭，而是中華人民共和國單方面要求併吞台灣，若不接受就武力相向，因此這是一場維護台灣民主自由與生活方式的捍衛之戰，必須具備足夠的軍備與準備，才能在高壓環境下保護人民安全。黃暐瀚引用故總統蔣經國名言「今天不做，明天就要後悔」，重提2001年一段歷史。當時美國總統布希曾同意軍售台灣八艘柴油潛艦，當時在野的國親立委在程序委員會擋了69次，導致計畫告吹，多年後國民黨重新執政想再購買時，美國明確表示不賣。他以此警示，當前對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，若因政治鬥爭停擺，難保未來不會陷入想買卻買不到的窘境。近期立法院的攻防，黃暐瀚認為，在野黨有權力審查、刪減並監督預算，但直接在程序委員會擋下軍購案，導致案子連排進議程討論的機會都沒有，是不負責任的做法。這種不分細項、沒有理由的封殺行為，剝奪了國會實質討論國防需求的正當性，也讓國家安全預算在程序階段就淪為犧牲品。黃暐瀚呼籲，立法院應盡快排案，預算是否合理應該進入實質審查階段，讓朝野據理力爭，而非連審都不審就直接封殺。