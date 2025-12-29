46歲中國影后章子怡與前夫汪峰所生的女兒「醒醒」今年滿10歲了，昨（28）日章子怡在微博公開醒醒生日派對的照片，不只溫馨還很吸睛，因為蛋糕上的祝福語「祝醒寶大作早日出版」掀起熱議。原來10歲的醒醒相當有才，要出版自己的繪本，粉絲也因此稱讚她是「最強星二代」，甚至直呼醒醒的顏值不輸給媽媽。

章子怡感性告白：願女兒勇敢做自己

章子怡昨日在微博曬出多張幫女兒慶生的照片，並寫下長文，感性回顧女兒的成長。她說：「醒寶兒10歲了！時間真是奇妙的存在，它讓我細數你的成長，也讓我看見生命的延續。」更感嘆時光飛逝，希望女兒健康平安、步伐堅定，也能「勇敢做自己」，盡情擁抱屬於少年的時代。

▲章子怡、汪峰女兒10歲就出書！被讚最強星二代　高級臉不輸影后媽（圖／微博＠章子怡）
▲章子怡（左圖右）嘟嘴親吻女兒，手上還捧著疑似女兒即將出版的立體繪本。（圖／微博＠章子怡）
章子怡10歲女兒要出書　母女美照公開

照片中可以看到，這場生日派對以長頸鹿為主題，醒醒手上還拿著童書《想變矮的長頸鹿》，與蛋糕上的「早日出版」祝福語相互呼應，不少人推測這本繪本應該就是醒醒的創作。

而10歲的醒醒五官也越來越立體精緻，和章子怡一起合照，氣場十足，粉絲因此稱讚醒醒：「簡直是章子怡翻版」、「醒寶像媽媽，越來越漂亮了，小美女一枚」、「不愧是母女，醒寶顏值不輸給媽媽」、「醒寶生日快樂！長得真快呀，再過幾年就要比媽媽高了」、「醒寶五官好精緻呀，跟媽媽一樣是高級臉」。

▲汪峰缺席生日派對　演唱會隔空幫小孩慶生（圖／微博＠中國藍新聞）
▲汪峰在演唱會上播放女兒成長VCR，帶著歌迷一起喊：「醒寶生日快樂」。（圖／微博＠中國藍新聞）
汪峰缺席生日派對　演唱會隔空幫小孩慶生

而汪峰作為爸爸，雖然沒出席當天的生日派對，但他27日也在演唱會上播放女兒醒醒的成長影片，更帶動現場粉絲為女兒送上生日祝福，透過這種方式幫女兒慶生。不過也有人批評他：「拿父愛來炒作」、「演唱會放女兒影片，有點矯情了吧」。

章子怡育有1子1女　和汪峰離婚2年了

回顧章子怡、汪峰的婚姻，兩人在2013年時被拍到約會照片，戀情因此曝光；2015年在章子怡生日派對上，汪峰就公開向她求婚了，同年他們順勢步入禮堂。之後章子怡陸續生下1子1女，但這段婚姻只維持了8年，兩人在2023年10月23當天就同步宣布離婚。關於原因，雙方並未透露，但網路上出現有關汪峰賭博、出軌的說法，離婚主因眾說紛紜。

▲汪峰和章子怡（左）結束8年婚姻。（圖／汪峰微博）
▲章子怡（左）、汪峰（右）一直都很疼小孩，即便離婚也會各自為孩子慶生。（圖／微博@汪峰）
來源：章子怡微博

