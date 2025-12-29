我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文化部說明文化幣的賺點秘訣。（圖／文化部提供）

賺點秘訣

領取資格

領取方式：

文化部正式宣布，明（115）年起，13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，也就是全國13至22歲青年每人都可以領到1200點文化幣。而相關領取方式、要如何賺到點數，《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。1.表演藝術及文化體驗類：看表演、音樂會、逛博物館、藝文體驗活動。2.文創工藝類：手作DIY及工藝體驗、逛文化創意園區、聚落、文化場域的展會、市集。3.電影院類：看國片、唱片行、樂器行。4.書店及出版業類：買書、買漫畫、買雜誌。消費滿600點，蒐集2枚徽章。消費滿1200點，蒐集3枚徽章、連續簽到4週，加碼贈50點再抽IP週邊。消費滿1400點，蒐集4枚徽章、連續簽到8週，加碼贈100點。消費滿1600點，蒐集5枚徽章、連續簽到12週，加碼贈150點。消費滿1800點，蒐集6枚徽章、連續簽到16週，加碼贈300點，再贈IP週邊。1.推薦2名新朋友領取，贈30點；每推薦1名，再贈10點，回饋無上限。2.消費抽獎好康領不完消費200點再抽文化幣最高500點3.文化幣這樣用回饋多多獨立書店2點送1點結伴看國片贈百點（1/1-3/31期間限定）全時段2點送1點，結伴青春早安場再贈百點表演藝術青年席位視覺藝術青春票🟢出生日期在93年1月1日至102年12月31日🟢具中華民國國籍或符合資格的外國人士🟢沒有手機的青年，也可洽詢客服申請紙本QR-code，再至各消費點進行交易。🔴手機下載文化幣APP完成註冊🔴點選領取文化禮金🔴輸入個人資料通過驗證，立刻領取、使用專屬文化幣🔴2026年1月1日上午8點正式開放領用，使用期限至115年12月31日止文化部表示，為提升青少年消費體驗與使用黏著度，文化幣APP於115年同步升級，導入「遊戲化消費體驗」機制，青年朋友將可以從「見習生」開始，透過藝文消費與任務解鎖逐步升級至最高「傳說」等級。升級過程除可獲得加碼贈點，還可以獲得IP代言人「黃阿瑪的後宮生活（黃阿瑪）」、「啤下組織（黑啤）」、「啾啾妹」及「怪奇事物所（所長）」等超人氣角色的專屬徽章，也有機會抽中限量IP周邊。文化部提醒，今年還有文化幣還未用完的青年，剩下時間盡速「今年幣今年畢」。