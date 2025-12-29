我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安剛結束上海雙城論壇行程返台，中國解放軍東部戰區，隨即宣布在台灣周遭展開軍演。立法委員沈伯洋直言「這就是現實」，指出在中國的戰略劇本中，從來只有「進攻」沒有所謂的「善意」，他提醒國內政治人物，不應存有透過放低「姿態」就能換取和平的幻想，因為單方面的妥協並不能止戰，反而會落入對方陷阱。沈伯洋表示，面對威權擴張任何展現軟弱或退讓的行為，本質上都是在幫侵略者降低攻擊成本，提高進攻的「CP值」。他強調，中國對台的侵略意圖始終如一，從未因為交流而改變，若是錯誤的以為委曲求全能換來安寧，實際上只是在削減自身的防禦意志，讓對方有機可乘。如何確保台灣安全，沈伯洋提到，台灣唯一能實質控制的變數，是讓中國衡量打不打得起。他認為和平並非乞求而來，而是必須透過增加實力來達成，唯有持續強化國防實力，並同步提升民防準備，才能不斷墊高敵人的進攻門檻。他指出，國防與民防每增加一分準備，敵方的侵略代價就隨之墊高。真正的和平基礎建立於讓對方認清付不起代價，台灣必須專注於提升自身的實力，確保現狀不被單方面改變。