我是廣告 請繼續往下閱讀

為強化南高雄地區急重症照護與整體醫療服務量能，高雄市立鳳山醫院二期工程於今（29）日正式完工啟用，不僅病床數倍增至349床，更導入智慧醫療系統，提升南高雄醫療服務邁入嶄新里程碑。啟用典禮由高雄市政府市長陳其邁與長庚醫療財團法人董事長王瑞慧共同主持。市長陳其邁表示，鳳山醫院肩負南高雄重要公立醫院角色，面對人口結構老化與醫療需求不斷增加，市府持續投入資源強化在地醫療建設。隨著二期工程完工啟用，醫院已規劃申請「中重度急救責任醫院」及「區域教學醫院」，未來不僅大幅提升急重症處理能力，也讓市民在地即可獲得即時且高品質的治療，有效減輕轉診負擔，落實醫療平權。希望未來鳳山醫院能夠跟整體高雄市的醫療體系，做更好的垂直跟水平的分工，嘉惠鳳山、大寮46萬的市民朋友。長庚醫療財團法人主任委員程文俊指出，為提升醫療品質，鳳山醫院引進多項先進醫療設備，強化急重症、外傷、外科手術及重症照護能力，並結合長庚醫療體系的臨床經驗與專業支援，讓南高雄民眾在地即可享有與大型醫學中心接軌的醫療服務。此外，醫院也全面導入智慧醫療系統，從掛號、檢查到治療的流程更順暢，搭配便民設施，讓民眾就醫更省時省力，也更安心。鳳山醫院二期工程自111年3月起動土興建、114年12月完工啟用，耗時三年多，二期工程緊鄰一期醫療大樓，完工後將與一期大樓互通，成為一棟加大版的地下三層、地上十層智能綠建築，總樓地板面積達1萬5,928坪，全院床數共349床，包括一般急性病房由100床大幅提升至250床，特殊病房亦由63床增加至99床，明顯強化住院與急性照護量能。未來醫院亦將持續擴充急診服務量能及床數，並規劃設置住宿型長照機構，整合醫療與長期照護服務，屆時包含住宿型長照機構，全院總床數將提升至400餘床，完善在地急重症與高齡照護體系。