我是廣告 請繼續往下閱讀

中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，在我國周邊實施針對性軍事演習，對此中國官媒《環球時報》報導譏諷台灣對此完全不知情，更是毫無準備。對此國防部今日下午在記者會上反嗆，國軍無時無刻都做好最嚴密的準備，今天看到解放軍行動，其實早有預警。對於中國官媒《環球時報》報導譏諷台灣對軍演完全不知情，國防部參謀本部情報室次長謝日升反駁，國軍無時無刻都必須做好最嚴密的準備，今天看到中共所做的這些行動，其實國軍早有預警，不僅是在日常戰備準備中，也都是必須要演練的一部分。至於有中國海警船有多艘船艦封鎖基隆、台南、高雄、花蓮4個港口，海委會海巡署副署長謝慶欽說明，目前掌握中國海警船總共有14艘在台灣周邊海域，包括外離島部分有馬祖、金門、烏坵與東沙海域，都是限制水域線上距離領海基線24海里貼著線上航行，海巡艦艇一對一對應。謝慶欽說明，海巡署出動14艘艦船艇一對一對應併航監控強勢驅離，透過廣播、無線電、LED燈、造浪跟操船技巧用各種手段來逼迫中國海警船往外航行，那目前還在進行中，那這部分都有全程掌握，強調目前並沒有靠近我國港口，且一定會保持航道的安全跟順暢。。對於中國官媒稱沒掌握，謝慶欽表示，在昨天就已偵獲到兩艘海警船在東部海域異常停留，當時就早有警覺，因此今日上午7時許就把所有艦艇都部署完畢，目前待命艦艇也都候令支援，都在海巡署掌控中，也請國人放心。