中國解放軍東部戰區突襲宣布，今（29）日起進行「正義使命-2025」演習，國防部下午召開記者會說明。有關中共劃設的演習區有進入到24海浬範圍內？國防部情報參謀次長室次長、中將謝日升證實，此次中共軍演5處演訓區不只南部進入24浬鄰接區，就連北部、澎湖馬公群島的西部，以及東部的操演區，都已「劃入」我國12海浬線內。國防部今日下午召開記者會，說明中國突襲宣布進行軍演一事，有記者提問，這一次中共劃設的演習區有進入到我們的24海浬範圍內，那國軍是否有相關的應處作為？另外共軍3艘航空母艦及075型兩棲攻擊艦，目前動向為何，是否有參與此次的操演？對此，國防部情報參謀次長室次長、中將謝日升說明，此次中共軍演5處演訓區不只南部進入24浬鄰接區，就連北部、澎湖馬公群島的西部，以及東部的操演區，都已「劃入」我國12海浬線內。謝日升續指，有關中共的航艦，目前為止所掌握到的三艘航艦，並沒有參加這一次的針對性軍演。至於剛剛有提到「075」系列（兩棲攻擊艦），的確是在台灣的東部外海，透過聯合情監偵會嚴密地掌握，必要的時候我們會有其他的動員手段，做實施監控。至於會不會產生「封控」？謝日升也說，它所劃設的這個區域，除了已經把12海浬劃設進去之外，周圍多條國際航線都已經包含在裡面，這些舉動的確會造成行經台灣周邊的國際航班，乃至於要到我們國家起降的飛機，會受到一定的影響。另外就是在演習區裡面還有其他的商船，它也會經過、在這個時間點會通過這個區域。另外，有關傳出中國海警1302今早在北部海域，已經跑到20海里以內停留了超過12小時，海巡署副署長謝慶欽回應，今天一早在北部海域有偵測到兩艘海警船，分別是1302跟1303，1303剛才已經有影片了，是由宜蘭艦在驅離，他們兩艘船是在一起的，我們則還有一艘100噸10061艇，我們一艦一艇分別一對一對應，都在限制水域，「就在24海浬航行，想要靠近的話，我們就頂出去，那最近距離有進到線內三海浬，現在還在對峙中，我們都全程掌控會全力驅離」。