日本前桌球國手福原愛離婚台灣男星江宏傑後，近日證實再婚橫濱男子，且已經懷孕。最近接受專訪時，福原愛也罕見提到上段婚姻，表示當時與婆家溝通有問題，自己經常哭著去工作；此言一出，被質疑是在暗酸前婆家難搞。而江宏傑今（29）日也在IG限時動態發文，寫下14字心聲，直言：「很多事情不用解釋，大家都會明白」，似乎在回應福原愛。
福原愛提前段婚姻 自爆常哭著去工作
福原愛宣佈再婚後接受日本雜誌《女性SEVEN》的訪問，最新一期內容在今日公開，福原愛首度提起過去在台灣的婚姻生活，她坦言跟前婆家溝通有障礙，婚姻關係早在初期就出現問題。她總覺得一定要在對方家人面前表現得很好，拚命想要營造一個幸福的家庭，結果導致自己身心俱疲，「我常常是哭著去工作的」。
福原愛自認不夠成熟 疑變相暗指前婆家難搞
福原愛將這段婚姻的破裂歸咎於自己當時不夠成熟，有忍耐成癮的問題，但她的這番說詞，無疑將輿論導向江宏傑家人身上，話裡話外似乎都在表達當初嫁來台灣很委屈，跟江家人無法溝通等等。
江宏傑寫下14字心聲：很多事情不用解釋
對此，江宏傑今日也在IG限時動態發文，貼出自己打羽球的照片，並寫下14字心聲，直言：「很多事情不用解釋，大家都會明白」。雖然江宏傑沒指名道姓，也沒明說在針對什麼事件，但外界都認為，很可能是在回應福原愛的專訪，替自家人說話。
福原愛2021年離婚江宏傑 年底火速交往橫濱男
回顧兩人的感情故事，福原愛與江宏傑在桌球的國際賽事上認識，江宏傑對福原愛展開積極追求，加上福原愛會講中文，兩人很快就墜入愛河，在2016年結婚。福原愛因此隨著江宏傑定居台灣，夫妻倆還一起上過中國綜藝節目秀恩愛，怎料2021年3月，福原愛就拍到在日本與一名高壯男子約會。
隨後江宏傑與福原愛在同年7月正式宣布離婚，福原愛搬回日本；她一度被外界質疑是因為出軌橫濱男才與江宏傑的婚姻破裂。不過福原愛近日宣佈再婚後，表示兩段感情並未重疊，強調她在2021年底才正式與橫濱男交往，對方是支撐她度過低潮時的依靠；有了前段婚姻的經歷，福原愛也說自己現在更注重夫妻溝通，「我和先生（再婚對象）在一起，我們可以彼此說出真心話」。
來源：江宏傑IG
