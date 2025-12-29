60歲資深演員王月近來消失一陣子，今（29）日她在臉書親自曝光近況，坦言上個月底在家不慎暈倒，重摔撞傷頭部，被緊急送醫搶救，最後做了開顱手術取出血塊。王月說她在加護病房昏迷5天、直到轉到一般病房才知道自己「頭蓋骨暫時少了一部分」，每一次呼吸都變得困難，如今將接受「顱骨復原」手術，直言既不安、卻也滿懷感恩。
王月在家暈倒全失憶 兒子簽急救同意、女兒火速返台
王月今日在臉書發文，公開自己開刀一事。她回憶，11月26日時，自己在家突然暈倒，頭撞地後當場失去記憶，所幸身邊貴人及時將她送醫、開刀搶救。王月表示兒子趕到醫院，簽下「生命急救同意書」，女兒則從釜山立刻改機票返台守候。
所幸最後手術順利，而她直到恢復意識後才知道自己發生了甚麼情況。王月表示因為開刀關係，她的部分頭蓋骨暫時被移除，腦部直接承受大氣壓力，讓呼吸、活動都變得困難，之後會接受「顱骨復原」手術，醫師也安撫她：「等頭蓋骨蓋回去就會好很多」。
王月感謝醫護與各界祈福：被接住的力量
王月在文中不忘向醫療團隊、氣療團體與教會致謝，也感念親友替她禱告、點燈、祝福，「我都深深感受到被接住的力量」。醫師直言她真的很幸運，屬於顱骨受傷、但相對傷害較小的一場意外，讓她更懂得珍惜，感悟：「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕。」
王月遺願曝光 若出事希望李國修來接自己
王月也說，明天是亡夫李國修的冥誕，「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。歲末年終祝福大家，平安再平安」。而王月也分享自己開刀後被剃光頭的照片，讓許多粉絲心疼，紛紛留言替她祈福，祝她早日康復。
來源：王月臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
王月今日在臉書發文，公開自己開刀一事。她回憶，11月26日時，自己在家突然暈倒，頭撞地後當場失去記憶，所幸身邊貴人及時將她送醫、開刀搶救。王月表示兒子趕到醫院，簽下「生命急救同意書」，女兒則從釜山立刻改機票返台守候。
所幸最後手術順利，而她直到恢復意識後才知道自己發生了甚麼情況。王月表示因為開刀關係，她的部分頭蓋骨暫時被移除，腦部直接承受大氣壓力，讓呼吸、活動都變得困難，之後會接受「顱骨復原」手術，醫師也安撫她：「等頭蓋骨蓋回去就會好很多」。
王月在文中不忘向醫療團隊、氣療團體與教會致謝，也感念親友替她禱告、點燈、祝福，「我都深深感受到被接住的力量」。醫師直言她真的很幸運，屬於顱骨受傷、但相對傷害較小的一場意外，讓她更懂得珍惜，感悟：「奇蹟不一定是毫髮無傷，而是傷得比想像中輕。」
王月遺願曝光 若出事希望李國修來接自己
王月也說，明天是亡夫李國修的冥誕，「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願。歲末年終祝福大家，平安再平安」。而王月也分享自己開刀後被剃光頭的照片，讓許多粉絲心疼，紛紛留言替她祈福，祝她早日康復。