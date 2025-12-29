我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾明軒近期赴歐旅遊，豈料卻因單據被key上中國籍而非台灣籍，因此無法退稅，損失1萬多塊台幣。（圖／鍾明軒 IG @big_star_ken）

網紅鍾明軒近年頻繁赴中國拍片、旅遊，動向屢次引發網友熱議。日前他在社群平台上傳影片，透露自己赴歐洲旅遊時，因店家誤植國家代碼，導致在機場辦理退稅時遭到拒絕，讓他直呼相當不爽。不料影片曝光後，卻引來部分網友冷嘲熱諷，「你不是中國美人嗎」、「自稱Chinese才會被弄錯！」對此，網紅陳沂於28日晚間在臉書發文，逆風替鍾明軒平反。她指出鍾明軒拍影片的本意只是經驗分享，提醒大家在海外消費時務必留意退稅與國家代碼等細節，卻被過度政治化解讀。陳沂也喊話：「我想任何人遇到這種被誤植的事情都會不爽吧？尤其到機場才發現不能退，但也只能怪自己沒檢查清楚。」直言鍾明軒願意公開經驗，反而能避免其他人重蹈覆轍，「那些刻意抹紅他的人，真的沒有必要。」陳沂也進一步分享，自己日前曾與鍾明軒一同前往中國旅遊，並體驗密室逃脫，親眼見證他在當地的高人氣。她表示不只中國人，幾乎各地華語系旅客都會主動認出鍾明軒，且態度相當友善，「我們還因為他被打折，吃飯時甚至有粉絲透過店員偷偷塞小紙條向他表白。」陳沂也透露，曾好奇詢問鍾明軒為何在中國能累積如此高的知名度，對方解釋，自己的影片常被粉絲搬運至抖音，帳號並非本人經營，但搬運者多半會禮貌告知，甚至有人翻牆觀看他的YouTube內容。陳沂分析，若鍾明軒真的想賺取所謂的「紅錢」，直接在當地發展其實並不困難，但粉絲之所以喜歡他，主要還是因為生活分享與個人魅力，而非政治立場，甚至有不少人因此對台灣產生好感，表達想來台旅遊的意願。貼文曝光後，陳沂也在留言區加碼透露，鍾明軒私下其實相當照顧人，「他一個年輕人，帶著我們整團中年人出去玩，全程幫忙點餐、叫車，等車時還去買飲料給大家，而且超級準時。」相關發言再度引發網友熱烈討論。