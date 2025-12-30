跨年倒數！「閃耀新北1314跨河煙火」將於 12 月 31 日在淡水與八里兩岸登場。今年新北跨年不僅有全台最早施放的 13 分 14 秒璀璨煙火，更邀請到超強大咖：淡水主場由 MAMAMOO 華莎（HWASA） 壓軸八里則有《進擊的巨人》神曲歌姬 樋口愛 坐鎮。主持人由 Terry 江振愷、林姮均與黃鐙輝、曾子余等領軍，本篇整理完整 節目表/時間表，不論你想看電視轉播還是線上直播，看這篇就夠！

一、核心資訊：新北1314煙火施放時間

  • 煙火日期： 2025年12月31日（星期三）

  • 煙火時間： 20:26 準時施放（請注意！不是午夜 00:00）

  • 施放長度： 13分14秒（象徵一生一世）

  • 施放規模： 3萬5520 發，範圍長達 1 公里，跨越淡江大橋。

▲新北「閃耀新北1314跨河煙火」將在12月31日 20:26 準時施放，施放長度13分14秒（象徵一生一世）（圖／新北市文化局臉書）
二、卡司出場順序：淡水 vs 八里 節目表
兩岸舞台活動均於 16:30 開始，想看心儀偶像請鎖定以下 華莎跨年演唱會出場順序 與完整名單：

📍 淡水主場：星光舞台（漁人碼頭）

  • 主持人： 江振愷（Terry）、林姮均

  • 16:35 - YOYO家族

  • 17:05 - Ozone

  • 17:30 - 張語噥 (Sammy)

  • 17:55 - 隨心所欲樂團

  • 18:05 - 小男孩樂團

  • 18:35 - 蘇慧倫

  • 19:05 - 蕭煌奇 + 全方位樂團 (feat. 李炳輝)

  • 20:10 - 貴賓新年祝福

  • 20:26 - 【跨河煙火秀】

  • 20:40 - 黃偉晉

  • 21:10 - HWASA（華莎）※ 最終壓軸

▲韓國天后HWASA（華莎）擔任淡水場壓軸表演。（圖／新北市文化局臉書）
📍 八里分場：星月舞台（左岸公園）

  • 主持人： 黃鐙輝、曾子余、梁舒涵

  • 16:20 - OPEN!家族

  • 16:45 - babyMINT

  • 17:00 - 梁文音

  • 17:20 - 動力火車

  • 17:55 - U:NUS

  • 18:20 - 陳華

  • 18:50 - 以莉·高露

  • 19:20 - 梁舒涵

  • 19:45 - 賴晏駒 (LAI)

  • 20:10 - 貴賓新年祝福

  • 20:26 - 【跨河煙火秀】

  • 20:40 - Baby DONT Cry (韓國女團)

  • 21:00 - 樋口愛 ※ 最終壓軸

▲2026新北淡水1314跨河煙火節目表。（圖／AI生成）
三、 轉播資訊：電視第幾台、線上看連結
在家跨年的讀者，請鎖定以下 1314跨河煙火免費直播連結 與頻道：

📍 淡水星光舞台

📍 八里星月舞台

▲2026新北淡水1314跨河煙火免費直播、電視轉播資訊。（圖／新北市文化局臉書）
四、攻略：淡水八里煙火最佳觀賞點
不想在主場人擠人？官方推薦這 10 處視野最開闊的地點，建議站在「上風處」才不會只看到煙霧：

  • 淡水側： 金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、漁人碼頭觀景平台、滬尾藝文休閒園區。

  • 八里側： 八里左岸河濱公園、十三行文化公園、漫步廣場、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行博物館。

▲官方推薦這 10 處視野最開闊的地點，建議站在「上風處」才不會只看到煙霧。（圖／新北市文化局臉書）
五、現場讀者必看：交通管制與天氣

  • 天氣穿著： 河岸風大且氣溫低，請務必穿著發熱衣、防風羽絨外套

  • 交通管制（16:00 起）： 淡水中正路二段 51 巷禁入。

    • 紅 26 公車改道，不進漁人碼頭，改停「油車口停車場」。

  • 大眾運輸建議：

    • 淡海輕軌： 15:00 後加密班次（3-6 分鐘一班）。

    • 渡船： 營運至 22:00（視潮汐調整）。

▲「閃耀新北1314跨河煙火」淡水端交通管制措施。（圖／新北市文化局臉書）
▲「閃耀新北1314跨河煙火」八里端交通管制措施。（圖／新北市文化局臉書）
▲「閃耀新北1314跨河煙火」淡水端大眾交通疏運資訊。（圖／新北市文化局臉書）
▲「閃耀新北1314跨河煙火」八里端大眾交通疏運資訊。（圖／新北市文化局臉書）
