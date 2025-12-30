跨年倒數！「閃耀新北1314跨河煙火」將於 12 月 31 日在淡水與八里兩岸登場。今年新北跨年不僅有全台最早施放的 13 分 14 秒璀璨煙火，更邀請到超強大咖：淡水主場由 MAMAMOO 華莎（HWASA） 壓軸，八里則有《進擊的巨人》神曲歌姬 樋口愛 坐鎮。主持人由 Terry 江振愷、林姮均與黃鐙輝、曾子余等領軍，本篇整理完整 節目表/時間表，不論你想看電視轉播還是線上直播，看這篇就夠！
一、核心資訊：新北1314煙火施放時間
二、卡司出場順序：淡水 vs 八里 節目表
兩岸舞台活動均於 16:30 開始，想看心儀偶像請鎖定以下 華莎跨年演唱會出場順序 與完整名單：
📍 淡水主場：星光舞台（漁人碼頭）
📍 八里分場：星月舞台（左岸公園）
三、 轉播資訊：電視第幾台、線上看連結
在家跨年的讀者，請鎖定以下 1314跨河煙火免費直播連結 與頻道：
📍 淡水星光舞台
四、攻略：淡水八里煙火最佳觀賞點
不想在主場人擠人？官方推薦這 10 處視野最開闊的地點，建議站在「上風處」才不會只看到煙霧：
五、現場讀者必看：交通管制與天氣
資料來源：閃耀新北1314跨河煙火官網、新北市文化局臉書
- 煙火日期： 2025年12月31日（星期三）
- 煙火時間： 20:26 準時施放（請注意！不是午夜 00:00）
- 施放長度： 13分14秒（象徵一生一世）
- 施放規模： 3萬5520 發，範圍長達 1 公里，跨越淡江大橋。
- 主持人： 江振愷（Terry）、林姮均
- 16:35 - YOYO家族
- 17:05 - Ozone
- 17:30 - 張語噥 (Sammy)
- 17:55 - 隨心所欲樂團
- 18:05 - 小男孩樂團
- 18:35 - 蘇慧倫
- 19:05 - 蕭煌奇 + 全方位樂團 (feat. 李炳輝)
- 20:10 - 貴賓新年祝福
- 20:26 - 【跨河煙火秀】
- 20:40 - 黃偉晉
- 21:10 - HWASA（華莎）※ 最終壓軸
- 主持人： 黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
- 16:20 - OPEN!家族
- 16:45 - babyMINT
- 17:00 - 梁文音
- 17:20 - 動力火車
- 17:55 - U:NUS
- 18:20 - 陳華
- 18:50 - 以莉·高露
- 19:20 - 梁舒涵
- 19:45 - 賴晏駒 (LAI)
- 20:10 - 貴賓新年祝福
- 20:26 - 【跨河煙火秀】
- 20:40 - Baby DONT Cry (韓國女團)
- 21:00 - 樋口愛 ※ 最終壓軸
- 電視轉播：
- 東森綜合台（CH32 頻道）
- MOD 寰宇綜合台（CH305 頻道）
- 線上直播：
- 新北市文化局 YouTube 頻道
- 東森新聞 CH51 YouTube 直播
- Facebook 專頁： 新北市文化局、我的新北市、東森新聞
- 線上直播：
- 新北市文化局 Facebook 專頁
- 壹蘋新聞網直播特輯
- 新北市文化局 YouTube
- 廣播同步收聽： Hit FM 聯播網
- 淡水側： 金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、漁人碼頭觀景平台、滬尾藝文休閒園區。
- 八里側： 八里左岸河濱公園、十三行文化公園、漫步廣場、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行博物館。
- 天氣穿著： 河岸風大且氣溫低，請務必穿著發熱衣、防風羽絨外套。
- 交通管制（16:00 起）： 淡水中正路二段 51 巷禁入。
- 紅 26 公車改道，不進漁人碼頭，改停「油車口停車場」。
- 大眾運輸建議：
- 淡海輕軌： 15:00 後加密班次（3-6 分鐘一班）。
- 渡船： 營運至 22:00（視潮汐調整）。
