60歲的資深藝人王月因在家中昏迷撞傷頭部，上個月底緊急住院動刀，做了開顱手術取出血塊，昏迷5天才恢復意識。接下來王月還將進行顱骨修復手術，把上次手術中取下的頭蓋骨復位；她今（29）日在臉書發文，表示自己還是會焦慮、落淚，而明天正好是亡夫李國修的冥誕，「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願」。
王月開顱昏迷5天 這週再動顱骨復原手術
王月今日晚間無預警在臉書公開病況，表示自己動完開顱手術後終於恢復意識，才知道昏迷中發生了這麼多的事情。她被貴人緊急送醫治療、兒子為她簽下急救同意書，女兒也從韓國飛回台灣，在她身邊守候。所幸手術結果順利，但她部份頭蓋骨被取下，將進行2次手術才能修復。
王月坦言：「這週我將接受『顱骨復原』手術，不知是不是還有這麼多的幸運，可以度過，心中有不安，也有更多感恩。」她說自己還是會掉淚，也想著有什麼遺言沒交代，但她思考後發現，自己最想說的還是跟一直在幫助和鼓勵她的朋友道謝。
王月吐遺願！喊話李國修：若我出事務必來接我
而明日也是舞台劇大師李國修的冥誕，他因大腸癌已去世12年，王月依舊很想念丈夫，她也在文中寫道，「最想跟他說的是，如果我發生什麼事情，請他務必要來接我，這就是我最大的遺願」。
粉絲湧入替王月祈福 郁方告白：姐！我們愛你
王月的發文令人鼻酸，粉絲同時也紛紛留言替她祈禱，希望她能度過難關，身體早日康復，「好人平安，月姐會沒事的」、「妳真的有很多正能量，加油」、「王月老師一定會平安的」。女星郁方也現身留言，「姐！我們愛你！期待你早日回歸帶領我們！健康平安」。
來源：王月臉書
