中美洲國家巴拿馬一座紀念中國人對巴拿馬運河貢獻的紀念碑，27日遭當地政府拆除，連帶牌坊都被夷為平地。中國外交部及當地使館表達嚴重不滿、稱強拆行為十分惡劣，巴拿馬總統28日也下令原址修復。綜合中國新華社等媒體報導，遭拆除的牌坊位於巴拿馬運河太平洋入海口附近，是象徵中巴人民友誼的中巴公園及華人抵巴150周年紀念碑。當地的阿賴漢（Arraiján）市政府27日表示，因牌坊出現結構性損壞，存在安全風險，因此下令拆除。但當日夜間，當地政府在沒有與當地華人社群做事前通知和溝通的狀況下，強行進行拆除，現場也湧入許多中國華人僑胞聚集抗議。中國外交部發言人林劍29日在例行記者會表示，中方對強拆行徑嚴重不滿，已向巴方提出了嚴正交涉。大量中國勞工19世紀赴巴拿馬，為當地兩洋鐵路的修建和巴拿馬運河的開鑿作出重要貢獻，甚至付出生命代價，強拆行徑的性質十分惡劣，要求巴方徹查此事。中國駐巴拿馬大使館也發布聲明，指阿賴漢市政府27日深夜在未作任何事前通知、也未事先與當地華人社團進行任何溝通的情況下，「悍然強行拆除」象徵中巴人民友誼的中巴公園及華人抵巴150周年紀念碑。此舉「粗暴踐踏了巴拿馬30萬華僑華人同胞的集體感情」，對此感到極度震驚、強烈憤慨和堅決反對。對此爭議，巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）28日回應，稱拆除是毫無正當理由的野蠻行徑、是不可原諒的非理性行為，並已下令在原址立即修復紀念碑。