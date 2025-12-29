我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑公開女友。（圖／林俊傑IG）

▲七七（如圖）外型甜美、家世顯赫，是名符其實的白富美。（圖／七七IG@annalisaqiqi）

▲林采薇（如圖）曾跟林俊傑交往過4年，分手後多年才證實戀情。（圖／星予公關提供）

44歲金曲歌王林俊傑（JJ Lin）今（29）日無預警在社群公開一張家庭合照，只見照片中除了他與父母以外，還出現一名年輕嫩妹，與林俊傑一起幫媽媽過壽。對此，林俊傑經紀人回應，該名女子是林俊傑的女友，中國網紅七七。林俊傑則在文中寫道：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」林俊傑照片中的女子，被經紀人證實是林俊傑女友，而該名女子正是今年初與林俊傑傳出緋聞的女網紅「七七」。據悉，林俊傑與七七相差20歲，但從照片中來看，七七與林俊傑似乎很合拍，手搭在林媽媽肩上，儼然一副準媳婦的模樣，感覺相當乖巧。而七七的身家背景也隨之曝光，她除了是網紅模特兒，更是白富美。一名自稱是七七母親的好友透露，七七的母親留給她大量遺產，父親則是上市公司老闆，七七家境富裕很富裕，在日本、美國等地都有房產，林俊傑也去住過。而這也是林俊傑出道20多年來，首度這麼高調放閃，讓粉絲備感訝異，猜測兩人有結婚的打算，甚至開始懷疑七七是不是懷孕。其實林俊傑2010年時，也曾認愛名模陳立泠，但兩人僅交往9個月就分手。此外，他與前天氣女孩成員林采薇（Yumi）曾祕戀4年，兩人共同領養愛犬，這段地下情直到兩人分手多年後，女方受訪時才正式承認，成為林俊傑最長的一段情史。JJ過去其他緋聞名單也很精采，從同門師妹金莎，到曾公開表達欣賞的女神徐若瑄、翁滋蔓、Hebe田馥甄，甚至是曾傳出溫馨接送的李心艾與高宇蓁，話題始終不斷。但面對媒體追問，他過往多半以「好朋友」或「兄妹情」帶過。