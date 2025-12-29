我是廣告 請繼續往下閱讀

「台南新芽」等公民團體舉辦2026台南市長選舉政策問答會，民進黨擬參選人林俊憲在闡述政見時火力全開，點名支持陳亭妃的國民黨議員打壓教師工會，性別議題也狂酸陳亭妃，直指兩人最大不同在於他贊成同婚合法化，而陳亭妃反對同婚。林俊憲提及公開支持陳亭妃初選的國民黨議員蔡育輝，痛批蔡育輝長期糟蹋教師工會，且專門侮辱教師。林俊憲質疑蔡育輝不僅反對提升教師權益，甚至連執行公務的會務假都要苛扣，藉此影射陳亭妃與打壓教師權益的勢力站在一起，並強調唯有他上任後才能真正改善教師的勞動環境，拒絕政治力對教育界的污辱。針對性別議題，林俊憲公開翻出過去立場對比，直言跟陳亭妃最大的不同，在於他始終贊成婚姻合法化，而陳亭妃則反對同性婚姻。攸關民進黨台南市長初選，隨著時間逼近，進入白熱化階段，後續各陣營的動作與回應，將成為左右戰局的關鍵。