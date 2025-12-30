雲林人準備嗨翻！雲林縣府睽違 12 年再次舉辦大型跨年晚會「電光跨年」，主場選在虎尾田徑場，更邀來韓國天團 HIGHLIGHT 擔任獨家壓軸嘉賓。本篇為您整理 2026雲林跨年懶人包，包含讀者最關心的 雲林跨年晚會卡司順序、劍湖山摩天輪煙火直播頻道與 雲林跨年交通管制接駁車 攻略，讓您精準掌握雲林雙主場精彩瞬間。

一、雙主場核心資訊：時間與地點

  • 縣府場「電光跨年」： 2025/12/31 18:00 ～ 2026/01/01 00:30｜雲林縣立田徑場（免門票，13:00 開放排隊；16:00 開始進場）。

  • 劍湖山「摩天輪煙火」： 2025/12/31 18:30 起｜劍湖山世界（需購票）。票價資訊：現場購票「全日均一價」399元／1人；「青春動滋券」699元／2人；「當日壽星」 100元／1人；「大專生 17:00前入園」 299元／1人

二、雲林跨年晚會卡司順序

縣府場由主持人詹子晴、堯一堯領軍，以下為您整理 HIGHLIGHT雲林跨年出場時間（預計壓軸）與演出名單：

📍 雲林縣府場：雲林「電光跨年」完整演出順序

18:00 | 盛大開場

  • 主持人開場： 閃亮 DJ 堯一堯、詹子晴（丫頭）

  • 重磅開場藝人： 周湯豪 NICKTHEREAL

實力派卡司接力演唱

  • 薛恩

  • AcQUA 源少年

  • Julia 吳卓源

  • 甜約翰 Sweet John

  • 艾怡良

  • 西屯純愛組

  • 慢慢說

  • 舞思愛

 21:00 - 23:40 | 跨年前壓軸登場

  • 獨家壓軸韓團： HIGHLIGHT

23:40 | 跨年倒數與煙火盛典

  • 倒數儀式

  • 半環場弧形煙火秀（璀璨綻放）

 00:00 | 倒數後首唱嘉賓（Grand Finale）

  • 亞洲舞王： 羅志祥 SHOW

00:40 | 晚會結束

  • 期待再相會： Light Up 2026

▲雲林2026跨年晚會演出順序。（圖／愛慘祥祥囉-羅志祥show臉書）
📍 劍湖山場：摩天輪舞台

  • 主持與卡司： GINO領軍，包含艾薇(Ivy)、TRI.BE(韓團)、麗小花、翁鈺鈞、啦啦隊等接力演出。

  • 煙火亮點： 24:00 施放 10 分 10 秒摩天輪主體煙火，結合雷射燈光秀。

三、轉播直播資訊：電視第幾台、線上看

在家跨年的讀者，請鎖定以下 劍湖山跨年煙火直播 與縣府場頻道：

▲雲林2026跨年晚會直播轉播平台。（圖／雲林縣政府提供）
四、交通與接駁：雲林跨年交通管制接駁車

12/30 起虎尾高鐵區將陸續實施交管，建議多利用以下免費接駁資源：

  • 免費接駁車（16:30起）： 設有 斗六線、斗南線、虎尾線、西螺線 共 4 條路線往返會場。

  • 道路封閉： 虎尾建成路、永興路等周邊道路於 12/31 16:00 起管制車輛進入。

  • 停車提醒： 汽車可停放於 P1 運動園區停車場或 P4-P12 高鐵周邊停車場。

▲雲林2026跨年交通資訊懶人包。（圖／雲林縣政府提供）
五、天氣與保暖建議

根據中央氣象署預報，跨年夜將受寒流影響，預期低溫可能下探 9-10 度。而雲林縣跨年夜（12月31日）當晚氣溫在 16-19 度、體感溫度 15-23度。前往戶外參加晚會的讀者，請務必注意保暖，並留意半環場煙火施放時的風向，選擇上風處觀賞。

▲雲林縣跨年夜（12月31日）當晚氣溫在 16-19 度、體感溫度 15-23度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：雲林縣政府愛慘祥祥囉-羅志祥show臉書劍湖山世界主題樂園中央氣象署

