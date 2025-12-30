雲林人準備嗨翻！雲林縣府睽違 12 年再次舉辦大型跨年晚會「電光跨年」，主場選在虎尾田徑場，更邀來韓國天團 HIGHLIGHT 擔任獨家壓軸嘉賓。本篇為您整理 2026雲林跨年懶人包，包含讀者最關心的 雲林跨年晚會卡司順序、劍湖山摩天輪煙火直播頻道與 雲林跨年交通管制接駁車 攻略，讓您精準掌握雲林雙主場精彩瞬間。
一、雙主場核心資訊：時間與地點
二、雲林跨年晚會卡司順序
縣府場由主持人詹子晴、堯一堯領軍，以下為您整理 HIGHLIGHT雲林跨年出場時間（預計壓軸）與演出名單：
📍 雲林縣府場：雲林「電光跨年」完整演出順序
18:00 | 盛大開場
📍 劍湖山場：摩天輪舞台
在家跨年的讀者，請鎖定以下 劍湖山跨年煙火直播 與縣府場頻道：
四、交通與接駁：雲林跨年交通管制接駁車
12/30 起虎尾高鐵區將陸續實施交管，建議多利用以下免費接駁資源：
五、天氣與保暖建議
根據中央氣象署預報，跨年夜將受寒流影響，預期低溫可能下探 9-10 度。而雲林縣跨年夜（12月31日）當晚氣溫在 16-19 度、體感溫度 15-23度。前往戶外參加晚會的讀者，請務必注意保暖，並留意半環場煙火施放時的風向，選擇上風處觀賞。
資料來源：雲林縣政府、愛慘祥祥囉-羅志祥show臉書、劍湖山世界主題樂園、中央氣象署
- 縣府場「電光跨年」： 2025/12/31 18:00 ～ 2026/01/01 00:30｜雲林縣立田徑場（免門票，13:00 開放排隊；16:00 開始進場）。
- 劍湖山「摩天輪煙火」： 2025/12/31 18:30 起｜劍湖山世界（需購票）。票價資訊：現場購票「全日均一價」399元／1人；「青春動滋券」699元／2人；「當日壽星」 100元／1人；「大專生 17:00前入園」 299元／1人
- 主持人開場： 閃亮 DJ 堯一堯、詹子晴（丫頭）
- 重磅開場藝人： 周湯豪 NICKTHEREAL
- 薛恩
- AcQUA 源少年
- Julia 吳卓源
- 甜約翰 Sweet John
- 艾怡良
- 西屯純愛組
- 慢慢說
- 舞思愛
- 獨家壓軸韓團： HIGHLIGHT
- 倒數儀式
- 半環場弧形煙火秀（璀璨綻放）
- 亞洲舞王： 羅志祥 SHOW
- 期待再相會： Light Up 2026
- 主持與卡司： GINO領軍，包含艾薇(Ivy)、TRI.BE(韓團)、麗小花、翁鈺鈞、啦啦隊等接力演出。
- 煙火亮點： 24:00 施放 10 分 10 秒摩天輪主體煙火，結合雷射燈光秀。
- 電視轉播（縣府場）： 八大綜合台（CH 28 頻道） 20:00～00:30 獨家轉播。
- 線上直播（18:00 起）：
- 雲林縣政府 YouTube 頻道
- 八大電視 YouTube 頻道
- 雲林縣政府 / 八大電視 Facebook 粉絲專頁
- 劍湖山世界主題樂園YouTube頻道、劍湖山世界臉書
- 免費接駁車（16:30起）： 設有 斗六線、斗南線、虎尾線、西螺線 共 4 條路線往返會場。
- 道路封閉： 虎尾建成路、永興路等周邊道路於 12/31 16:00 起管制車輛進入。
- 停車提醒： 汽車可停放於 P1 運動園區停車場或 P4-P12 高鐵周邊停車場。
更多「2026跨年」相關新聞。